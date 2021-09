4. Liga, Gruppe 3 Liria mit Auswärtssieg bei Muri – Siegtreffer durch Bleon Murtezi Liria gewinnt am Samstag auswärts gegen Muri 3:2.

(chm)

Liria holte gegen Muri zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Das Skore eröffnete René Schneider in der 2. Minute. Er traf für Muri zum 1:0. Sizai Morina glich in der 18. Minute für Liria aus. Es hiess 1:1. Calvin Koch erzielte in der 20. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Muri.

Sizai Morina glich in der 23. Minute für Liria aus. Es hiess 2:2. In der 49. Minute schoss Bleon Murtezi Liria in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Liria für Besar Hetemi (90.) und Bleon Murtezi (91.). Eine Verwarnung gab es für Muri, nämlich für Dario Engel (79.).

Mit einem Tore-Schnitt von 4.1 Toren pro Spiel ist Liria bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Muri lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Liria. Die total 7 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 1 Toren pro Match (Rang 1).

Die Tabellensituation hat sich für Liria nicht verändert. 15 Punkte bedeuten Rang 5. Für Liria ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Liria konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Als nächstes trifft Liria daheim mit FC Turgi 1b (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Trotz der Niederlage bleibt Muri auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 16 Punkte auf dem Konto. Muri hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Muri spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Merenschwand 1 (Rang 7). Diese Begegnung findet am 24. September statt (20.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Muri 3 - KF Liria 2:3 (2:2) - Brühl, Muri AG – Tore: 2. René Schneider 1:0. 18. Sizai Morina 1:1. 20. Calvin Koch 2:1. 23. Sizai Morina 2:2. 49. Bleon Murtezi 2:3. – Muri: Kevin Meyer, David Meyer, Dario Engel, Matthias Frick, Nicola Weber, Calvin Koch, Livio Feuchter, Ivo Nietlispach, Joel Moser, Tobias Stutzer, René Schneider. – Liria: Adem Selimi, Edion Cikaqi, Seid Hetemi, Lirian Shala, Amir Haliti, Bleon Murtezi, Sevdai Morina, Meriton Orana, Egzon Lugu, Gentiar Aslanaj, Sizai Morina. – Verwarnungen: 79. Dario Engel, 90. Besar Hetemi, 91. Bleon Murtezi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Bünz-Maiengrün 1 - FC Mutschellen 3 0:1, FC Muri 3 - KF Liria 2:3

Tabelle: 1. FC Muri 3 7 Spiele/16 Punkte (22:7). 2. FC Falke Lupfig 6/15 (18:9), 3. FC Villmergen 2b 6/15 (32:15), 4. FC Bünz-Maiengrün 1 7/15 (19:11), 5. KF Liria 7/15 (29:19), 6. FC Spreitenbach 1b 7/13 (22:18), 7. FC Merenschwand 1 7/10 (12:13), 8. FC Mutschellen 3 7/9 (16:15), 9. FC Bremgarten 2 7/7 (13:17), 10. FC Sarmenstorf 2b 7/7 (14:19), 11. FC Turgi 1b 7/6 (12:20), 12. FC Mellingen 2a 7/5 (7:12), 13. FC Niederwil 2 7/3 (7:30), 14. FC Othmarsingen 2 7/2 (5:23).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 14:38 Uhr.

