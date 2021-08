4. Liga, Gruppe 3 Liria gewinnt deutlich gegen Sarmenstorf – Sizai Morina mit vier Toren Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Liria zuhause gegen Sarmenstorf 5:1. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team.

(chm)

Sämtliche seiner fünf Tore erzielte Liria in der ersten Halbzeit.

Sarmenstorf war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 17. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Matchwinner für Liria war Sizai Morina, der gleich viermal traf. Getroffen hat zudem Meriton Orana (1 Tor.) einziger Torschütze für Sarmenstorf war: Andreas Baur (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Alex Melliger von Sarmenstorf erhielt in der 60. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle steht Liria nach dem zweiten Spiel auf Rang 1 (sechs Punkte). Für Liria geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Mutschellen 3 weiter. Diese Begegnung findet am 29. August statt (14.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Sarmenstorf steht mit drei Punkten auf Rang 5. Sarmenstorf spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Villmergen 2b. Die Partie findet am 27. August statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: KF Liria - FC Sarmenstorf 2b 5:1 (5:1) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 4. Sizai Morina 1:0. 8. Sizai Morina 2:0. 17. Andreas Baur 2:1. 21. Sizai Morina 3:1. 25. Sizai Morina 4:1. 29. Meriton Orana 5:1. – Liria: Adem Selimi, Anil Halimi, Lirian Shala, Seid Hetemi, Kristjan Nuhi, Besar Hetemi, Meriton Orana, Manuell Spaqi, Sevdai Morina, Bleon Murtezi, Sizai Morina. – Sarmenstorf: Stephan Meier, Pascal Köchli, Steven Widmer, Alex Melliger, Marius Probst, Andreas Baur, Joel Eugster, Timo Joller, Frank Hegi, Sergej Stutz, Fabian Ambühl. – Verwarnungen: 60. Alex Melliger.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Turgi 1b - FC Merenschwand 1 2:1, FC Bremgarten 2 - FC Mutschellen 3 3:3, KF Liria - FC Sarmenstorf 2b 5:1, FC Falke Lupfig - FC Muri 3 0:2

Tabelle: 1. KF Liria 2 Spiele/6 Punkte (11:5). 2. FC Bünz-Maiengrün 1 2/6 (6:4), 3. FC Muri 3 2/6 (4:1), 4. FC Mellingen 2a 1/3 (1:0), 5. FC Sarmenstorf 2b 2/3 (4:5), 6. FC Spreitenbach 1b 2/3 (6:4), 7. FC Falke Lupfig 2/3 (5:5), 8. FC Turgi 1b 2/3 (3:3), 9. FC Mutschellen 3 2/1 (3:4), 10. FC Bremgarten 2 2/1 (7:9), 11. FC Niederwil 2 1/0 (3:5), 12. FC Villmergen 2b 1/0 (3:4), 13. FC Othmarsingen 2 1/0 (0:3), 14. FC Merenschwand 1 2/0 (3:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 04:14 Uhr.