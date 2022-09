4. Liga, Gruppe 3 Liria bezwingt Sarmenstorf – Siegtreffer durch Perparim Jakupi Sarmenstorf lag gegen Liria deutlich vorne, nämlich 3:0 (43. Minute) - und verlor dennoch. Liria feiert einen 4:3-Heimsieg.

(chm)

Den Auftakt machte Daniele Napoli, der in der 32. Minute für Sarmenstorf zum 1:0 traf. Mit seinem Tor in der 41. Minute brachte Fabio Gurtner Sarmenstorf mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Sarmenstorf erhöhte in der 43. Minute seine Führung durch Frank Hegi weiter auf 3:0.

In der 50. Minute verkleinerte Meriton Orana den Rückstand von Liria auf 1:3. Die 60. Minute brachte für Liria den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Aid Murati. Aid Murati traf nur sieben Minuten später erneut für Liria: Das Spiel war nun ausgeglichen. Perparim Jakupi sorgte in der 77. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Liria. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Bei Liria sah Atdhe Hasanramaj (29.) die rote Karte. Gelb erhielt Atdhe Hasanramaj (29.). Gelbe Karten gab es bei Sarmenstorf für Pascal Schärer (38.), Fabian Ambühl (76.) und Kevin Siedl (89.).

Die Abwehr von Sarmenstorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Liria machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um fünf Plätze und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 5. Für Liria ist es der zweite Sieg in Serie. Liria konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Liria spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Muri 2b (Rang 12). Diese Begegnung findet am 16. September statt (20.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Nach der Niederlage büsst Sarmenstorf vier Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 10. Für Sarmenstorf war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Sarmenstorf verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Sarmenstorf daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Bünz-Maiengrün. Die Partie findet am 16. September statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: KF Liria - FC Sarmenstorf 2b 4:3 (0:3) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 32. Daniele Napoli 0:1. 41. Fabio Gurtner 0:2. 43. Frank Hegi 0:3. 50. Meriton Orana 1:3. 60. Aid Murati 2:3. 67. Aid Murati 3:3. 77. Perparim Jakupi 4:3. – Liria: Markus Fries, Mergim Reka, Enis Gjuraj, Lirian Shala, Edion Cikaqi, Meriton Orana, Aid Murati, Jon Koliqi, Mergim Rashiti, Atdhe Hasanramaj, Perparim Jakupi. – Sarmenstorf: Stephan Meier, Can Arseven, Alex Melliger, Joel Scheuber, Daniele Napoli, Kevin Siedl, Pascal Schärer, Marco Hostettler, Leandro Barone, Dino Macher, Fabio Gurtner. – Verwarnungen: 29. Atdhe Hasanramaj, 38. Pascal Schärer, 76. Fabian Ambühl, 89. Kevin Siedl – Ausschluss: 29. Atdhe Hasanramaj.

