4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Liria bezwingt Leibstadt Sieg für Liria: Gegen Leibstadt gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

Liria lag ab der 22. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Flamur Etemi (9. Minute) und Meriton Orana getroffen hatten. In der 91. Minute schoss Leibstadt (Egzon Morina) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Altin Bytyqi von Leibstadt erhielt in der 80. Minute die gelbe Karte.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Liria: Die total 32 Tore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.6 Toren pro Match.

Liria bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 19 Punkte bedeuten Rang 4. Für Liria ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Liria in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Wettingen 2. Die Partie findet am 2. Juni statt (20.15 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Trotz der Niederlage bleibt Leibstadt auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 22 Punkte auf dem Konto. Leibstadt hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Leibstadt zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Brugg 2. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (1. Juni) (20.15 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt).

Telegramm: KF Liria - FC Leibstadt 2:1 (2:0) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 9. Flamur Etemi 1:0. 22. Meriton Orana 2:0. 91. Egzon Morina 2:1. – Liria: Xhelal Tupella, Flamur Etemi, Enis Gjuraj, Jon Koliqi, Albin Gjuraj, Bleon Murtezi, Meriton Orana, Indrit Rrafshi, Lirian Shala, Amir Haliti, Aid Murati. – Leibstadt: Gabriel Betschmann, Argjent Berisha, Krenar Bakalli, Shqipdon Ramadani, Blendi Haxha, Remo Di Marco, Arianit Ibrahimi, Egzon Morina, Dave Toriser, Eldin Bajramovic, Edison Mulolli. – Verwarnungen: 80. Altin Bytyqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.05.2023 04:15 Uhr.