2. Liga AFV Lenzburg sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Suhr Sechs Tore sind zwischen Suhr und Lenzburg gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

Suhr ging durch Tore von Steve Ejims (7., 28., 51.) bis in die 51. Minute 3:0 in Führung. Dies sollten aber alle Tore bleiben für Suhr.

Doch dann begann die Aufholjagd von Lenzburg. In der 57. Minute verkleinerte Matija Randjelovic den Rückstand von Lenzburg auf 1:3. Fidan Tafa sorgte in der 65. Minute für Lenzburg für den Anschlusstreffer zum 2:3. Lediglich acht Minuten nach dem 2:3 traf Fidan Tafa in der 73. Minute für Lenzburg zum 3:3-Ausgleich. Für ihn war es der zweite Treffer der Partie.

Bei Suhr sah Gabriell Berisha (72.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Davut Bektas (42.), Sven Käser (60.) und Gabriell Berisha (68.). Bei Lenzburg sah Valentin Gashi (60.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine.

Suhr hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 60 Tore in 22 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match.

Suhr bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 42 Punkte bedeuten Rang 4. Suhr hat bisher zwölfmal gewonnen, viermal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Suhr geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Rothrist (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (23. Mai) (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Das Unentschieden bringt Lenzburg in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 43 Punkten auf Rang 2. Lenzburg hat bisher zwölfmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Lenzburg in einem Heimspiel gegen das erstplatzierte Team FC Schönenwerd-Niedergösgen zum Spitzenduell an. Die Partie findet am Dienstag (23. Mai) statt (20.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Suhr - FC Lenzburg 3:3 (2:0) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 7. Steve Ejims 1:0. 28. Steve Ejims 2:0. 51. Steve Ejims 3:0. 57. Matija Randjelovic 3:1. 65. Fidan Tafa 3:2. 73. Fidan Tafa (Penalty) 3:3. – Suhr: Dominik Stutzer, Thomas Wernli, Gabriell Berisha, Loris Desando, Angelo Petralito, Rocco Costantino, Davut Bektas, Sven Käser, Ahmet Ceker, Steve Ejims, Noaim Bayazi. – Lenzburg: Stephan Wernli, Dario Füchslin, Fabio Kleiner, Matija Randjelovic, Dominik Gisler, Nedim Keranovic, Nils Suter, Emanuele Mezzancella, Valentin Gashi, Mehmet Chupi, Fidan Tafa. – Verwarnungen: 42. Davut Bektas, 60. Sven Käser, 68. Gabriell Berisha – Ausschlüsse: 60. Valentin Gashi, 72. Gabriell Berisha.

