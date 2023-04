2. Liga AFV Lenzburg setzt Siegesserie auch gegen Wohlen fort – Fidan Tafa trifft zum Sieg Lenzburg reiht Sieg an Sieg: Gegen Wohlen hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1

Lenzburg geriet zunächst in Rückstand, als Gabriel Prenaj in der 32. Minute die zwischenzeitliche Führung für Wohlen gelang. In der 41. Minute glich Lenzburg jedoch aus und ging in der 59. Minute in Führung. Torschützen waren Valentin Gashi und Fidan Tafa.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Nedim Keranovic von Lenzburg erhielt in der 92. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Lenzburg unverändert. 33 Punkte bedeuten Rang 5. Lenzburg hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Lenzburg auf fremdem Terrain mit FC Oftringen (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Mit der Niederlage rückt Wohlen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 23 Punkten neu Platz 8. Wohlen hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Wohlen geht es zuhause gegen FC Rothrist (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 30. April statt (15.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Telegramm: FC Lenzburg - FC Wohlen 2 2:1 (1:1) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 32. Gabriel Prenaj (Penalty) 0:1.41. Valentin Gashi 1:1. 59. Fidan Tafa 2:1. – Lenzburg: Stephan Wernli, Fabio Kleiner, Nils Suter, Matija Randjelovic, Dario Füchslin, Nedim Keranovic, Valentin Gashi, Michel Schär, Lelo Toni, Fidan Tafa, Fabio Milazzo. – Wohlen: Alejandro Scheifele, Eltion Shabani, Gökdeniz Can, Alessio Bochicchio, Hugo Chabin, Dorde Komatovic, Nelson Afulike, Sergio Casale, Noah Jappert, Gabriel Prenaj, Igor Gagulic. – Verwarnungen: 92. Nedim Keranovic.

