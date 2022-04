2. Liga AFV Lenzburg setzt Siegesserie auch gegen Suhr fort – Fidan Tafa als Matchwinner Lenzburg setzt seine Siegesserie auch gegen Suhr fort. Das 2:1 zuhause am Mittwoch bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

(chm)

Zunächst musste Lenzburg einen Rückstand hinnehmen: In der 6. Minute traf Michael Koch für Suhr zum 1:0. Zwei Tore innerhalb von 13 Minuten brachten aber für Lenzburg die Wende. Lelo Toni schoss in der 59. Minute den Ausgleich, in der 72. Minute erzielte Fidan Tafa den Siegtreffer.

Gelbe Karten gab es bei Lenzburg für Kristian Ndau (25.), Driton Vrella (85.) und Fabio Sommer (95.). Die einzige gelbe Karte bei Suhr erhielt: Igor Miranda de Sousa (48.)

In der Abwehr gehört Lenzburg zu den Besten: Total liess das Team 27 Tore in 20 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.4 Toren pro Spiel (Rang 2).

Die Tabellensituation bleibt für Lenzburg unverändert. Das Team liegt mit 38 Punkten auf Rang 4. Lenzburg hat bisher zwölfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Lenzburg geht es auf fremdem Terrain gegen FC Wohlen 2 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Nach der Niederlage büsst Suhr zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 31 Punkten auf Rang 8. Suhr hat bisher zehnmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Suhr auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Brugg. Diese Begegnung findet am 19. April statt (20.15 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Lenzburg - FC Suhr 2:1 (0:1) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 6. Michael Koch 0:1. 59. Lelo Toni 1:1. 72. Fidan Tafa 2:1. – Lenzburg: Stephan Wernli, Emanuele Mezzancella, Dominik Gisler, Kristian Ndau, Fabio Ferrara, Nedim Keranovic, Driton Vrella, Lelo Toni, Nils Suter, Shqiprim Thaqaj, Fidan Tafa. – Suhr: Dominik Stutzer, Igor Miranda de Sousa, Thomas Wernli, Loris Desando, Yusuf Camkiran, Timo Klaus, Sven Käser, Mirza Lasic, Ahmet Ceker, Michael Koch, Steve Ejims. – Verwarnungen: 25. Kristian Ndau, 48. Igor Miranda de Sousa, 85. Driton Vrella, 95. Fabio Sommer.

