4. Liga, Gruppe 3 Lenzburg setzt Siegesserie auch gegen Sarmenstorf fort Lenzburg reiht Sieg an Sieg: Gegen Sarmenstorf hat das Team am Freitag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 5:1

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Lenzburg über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Nach 45 Minuten hatte der Zwischenstand 1:1 aus Sicht des späteren Siegers gelautet.

Sarmenstorf war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 39. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.

Die Torschützen für Lenzburg waren: Daniel Fernandes Figo (2 Treffer), Simone Mezzancella (1 Treffer), Rrahman Bajrushaj (1 Treffer) und Philipp Kohler (1 Treffer). Einziger Torschütze für Sarmenstorf war: Alain Ansermet (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sarmenstorf für Craig Moser (62.) und Timo Joller (85.). Lenzburg blieb ohne Karte.

Lenzburg weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Total schoss das Team 35 Tore in neun Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.9 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Sarmenstorf ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.6 Tore pro Partie (Rang 9).

Mit dem Sieg hält Lenzburg seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach neun Spielen bei 21 Punkten. Für Lenzburg ist es der fünfte Sieg in Serie.

Lenzburg bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Bünz-Maiengrün. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (19.00 Uhr, Zinsmatten, Hägglingen).

Mit der Niederlage rückt Sarmenstorf in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 13 Punkten neu Platz 8. Nach zwei Siegen in Serie verliert Sarmenstorf erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Sarmenstorf zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Juventina Wettingen 1b (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am 14. Oktober statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Lenzburg 2 - FC Sarmenstorf 2b 5:1 (1:1) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 34. Daniel Fernandes Figo 1:0. 39. Alain Ansermet 1:1. 47. Daniel Fernandes Figo 2:1. 53. Philipp Kohler 3:1. 73. Rrahman Bajrushaj (Penalty) 4:1.80. Simone Mezzancella 5:1. – Lenzburg: Marc Bachmann, Haris Medanovic, Andrija Kurtovic, Sandar Schweikert, Laszlo Stutz, Rrahman Bajrushaj, Mattia Barbazza, Philipp Kohler, Daniel Fernandes Figo, Simone Mezzancella, Joel Müller. – Sarmenstorf: Dominik Fuchs, Andreas Baur, Alex Melliger, Steven Widmer, Can Arseven, Craig Moser, Timo Joller, Alain Ansermet, Daniele Napoli, Yannik Hubel, Pascal Schärer. – Verwarnungen: 62. Craig Moser, 85. Timo Joller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

