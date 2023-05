2. Liga AFV Lenzburg setzt Siegesserie auch gegen Rothrist fort – Entscheidung in der Schlussminute Lenzburg reiht Sieg an Sieg: Gegen Rothrist hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:3

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Lenzburg: Fidan Tafa brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Der Treffer fiel mittels Penalty. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Lenzburg stellte Fabio Milazzo in Minute 47 her. Fidan Tafa baute in der 50. Minute die Führung für Lenzburg weiter aus (3:0).

In der 56. Minute verkleinerte Michele Scioscia den Rückstand von Rothrist auf 1:3. Dank dem Treffer von Flakron Ajdari (65.) reduzierte sich der Rückstand für Rothrist auf ein Tor (2:3). Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 67. Minute, als Michele Scioscia für Rothrist traf. In den Schlussminuten machte Besart Vrella alles klar. Sein Treffer in der 90. Minute zum 4:3 sicherte Lenzburg den Sieg.

Im Spiel gab es total acht Karten. Rothrist kassierte fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Lenzburg für Fabio Kleiner (55.), Valentin Gashi (55.) und Nedim Keranovic (58.).

Lenzburg rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 39 Punkten auf Rang 4. Lenzburg hat bisher elfmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Lenzburg spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Frick (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 12. Mai (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Für Rothrist hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 6. Für Rothrist war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Als nächstes trifft Rothrist daheim mit FC Oftringen (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Rothrist - FC Lenzburg 3:4 (0:1) - Stampfi, Rothrist – Tore: 6. Fidan Tafa (Penalty) 0:1.47. Fabio Milazzo 0:2. 50. Fidan Tafa 0:3. 56. Michele Scioscia 1:3. 65. Flakron Ajdari 2:3. 67. Michele Scioscia 3:3. 90. Besart Vrella 3:4. – Rothrist: Mato Majic, Flakron Ajdari, Pascal Morf, Bastian Schneeberger, Blerim Bekteshi, Samuel Fernandes Da Silva, Aziz Kukavica, Lumturim Selmani, Ajman Hasani, Patrik Dibrani, Michele Scioscia. – Lenzburg: Daris Genjac, Stephan Wernli, Emanuele Mezzancella, Fabio Kleiner, Nils Suter, Dario Füchslin, Nedim Keranovic, Matija Randjelovic, Fabio Milazzo, Fidan Tafa, Mehmet Chupi. – Verwarnungen: 5. Mato Majic, 47. Samuel Fernandes Da Silva, 55. Blerim Bekteshi, 55. Flakron Ajdari, 55. Fabio Kleiner, 55. Valentin Gashi, 58. Nedim Keranovic, 77. Aziz Kukavica.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 14:19 Uhr.