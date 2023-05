2. Liga AFV Lenzburg setzt Siegesserie auch gegen Oftringen fort – Fidan Tafa mit Last-Minute-Treffer Lenzburg setzt seine Siegesserie auch gegen Oftringen fort. Das 2:1 auswärts am Dienstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

Nach torlosen 71 Minuten ging die Post in der Schlussphase so richtig ab: Das erste Tor der Partie fiel für Oftringen: Dominik Sieber brachte seine Mannschaft in der 71. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Lenzburg fiel in der 83. Minute (Fidan Tafa). Der gleiche Fidan Tafa war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Lenzburg verantwortlich. Er traf erneut in der 91. Spielminute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Oftringen. Gelbe Karten gab es bei Lenzburg für Emanuele Mezzancella (30.) und Nils Suter (65.).

Lenzburg bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 36 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Für Lenzburg ist es der vierte Sieg in Serie.

Auf Lenzburg wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Rothrist, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Samstag (6. Mai) statt (17.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Oftringen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Oftringen war es bereits die achte Niederlage in Serie.

Mit dem achtplatzierten FC Fislisbach kriegt es Oftringen als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Samstag (6. Mai) statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: FC Oftringen - FC Lenzburg 1:2 (0:0) - Im Feld, Oftringen – Tore: 71. Dominik Sieber 1:0. 83. Fidan Tafa 1:1. 91. Fidan Tafa 1:2. – Oftringen: Daniel Kasanga, Kenan Mujanovic, Raphael Bühler, Pascal Wälti, Raffaele Roca, Luca Costa Baiao, Dominik Sieber, Suajb Seljmani, Mattia Marino, Ali Sahin Ozan, Marc Leuppi. – Lenzburg: Stephan Wernli, Fabio Kleiner, Nils Suter, Dario Füchslin, Emanuele Mezzancella, Mehmet Chupi, Matija Randjelovic, Fabio Milazzo, Lelo Toni, Fidan Tafa, Valentin Gashi. – Verwarnungen: 30. Emanuele Mezzancella, 35. Mattia Marino, 65. Nils Suter, 66. Raphael Bühler, 82. Dominik Sieber, 92. Nikos Giannoudis.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.05.2023 22:23 Uhr.