4. Liga, Gruppe 3 Lenzburg setzt Siegesserie auch gegen Niederwil fort Lenzburg reiht Sieg an Sieg: Gegen Niederwil hat das Team am Freitag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 6:1

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Lenzburg über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Niederwil war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 51. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Die Torschützen für Lenzburg waren: Diego Alvarez (2 Treffer), Aycan Osma (2 Treffer), Simone Mezzancella (1 Treffer) und David Kutschera (1 Treffer). Einziger Torschütze für Niederwil war: Lenin Bonito (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Aycan Osma von Lenzburg erhielt in der 73. Minute die gelbe Karte.

Lenzburg schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Offensive 28 Tore erzielte.

Die Abwehr von Niederwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 20 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match (Rang 13).

Lenzburg rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Nach sieben Spielen hat das Team 15 Punkte. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Lenzburg ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Lenzburg in einem Heimspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Villmergen 2 zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 23. September statt (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Nach der Niederlage büsst Niederwil drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 11. Niederwil hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Niederwil trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Mellingen 2 (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (21. September) (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Niederwil 2 - FC Lenzburg 2 1:6 (0:2) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 35. Diego Alvarez (Penalty) 0:1.38. David Kutschera 0:2. 51. Lenin Bonito 1:2. 57. Diego Alvarez 1:3. 69. Aycan Osma 1:4. 76. Simone Mezzancella 1:5. 80. Aycan Osma 1:6. – Niederwil: Pascal Günter, David Näf, Martin Bräuer, Onur Gören, Ricky Kropf, Raul Tarrio Abreu, Ayhan Gören, Sven Feldmann, Lenin Bonito, Alessio Saporito, Oliver Raimann. – Lenzburg: Marc Bachmann, Kevin Kläusli, Sandar Schweikert, Mattia Barbazza, David Kutschera, Simone Mezzancella, Philipp Kohler, Haris Medanovic, Diego Alvarez, Daniel Fernandes Figo, Aycan Osma. – Verwarnungen: 73. Aycan Osma.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.09.2022 16:15 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.