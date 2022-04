2. Liga AFV Lenzburg setzt Siegesserie auch gegen Menzo Reinach fort Lenzburg setzt seine Siegesserie auch gegen Menzo Reinach fort. Das 4:1 zuhause am Dienstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Lenzburg ging in der 22. Spielminute durch Shqiprim Thaqaj in Führung, ehe Menzo Reinach in der 26. Minute (Patriot Haliti) der Ausgleich gelang. Das Tor von Michel Schär in der 28. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Lenzburg.

Lenzburg baute die Führung in der 58. Minute (Driton Vrella) weiter aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Fidan Tafa, der in der 82. Minute die Führung für Lenzburg auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Lenzburg. Gelbe Karten gab es bei Menzo Reinach für Avni Hasanramaj (6.), Altin Gashi (6.) und Durim Racaj (8.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Lenzburg eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.9 pro Spiel. Das bedeutet, dass Lenzburg die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Lenzburg machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 32 Punkten auf Rang 4. Lenzburg hat bisher zehnmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Lenzburg in einem Auswärtsspiel mit FC Küttigen (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Samstag (9. April) statt (18.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Mit der Niederlage rückt Menzo Reinach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 28 Punkten neu Platz 8. Menzo Reinach hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Menzo Reinach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Kölliken (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (9. April) (18.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Lenzburg - FC Menzo Reinach 4:1 (2:1) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 22. Shqiprim Thaqaj 1:0. 26. Patriot Haliti 1:1. 28. Michel Schär 2:1. 58. Driton Vrella 3:1. 82. Fidan Tafa 4:1. – Lenzburg: Stephan Wernli, Emanuele Mezzancella, Dominik Gisler, Fabio Ferrara, Nils Suter, Nedim Keranovic, Dario Füchslin, Driton Vrella, Michel Schär, Shqiprim Thaqaj, Fidan Tafa. – Menzo Reinach: Alban Gecaj, Jan Dätwyler, Avni Hasanramaj, Florin Hasanaj, Dario Bucher, Fatjan Lokaj, Damian Pignatelli, Durim Racaj, Albert Rudaj, Altin Gashi, Patriot Haliti. – Verwarnungen: 6. Avni Hasanramaj, 6. Altin Gashi, 8. Durim Racaj, 18. Dominik Gisler, 32. Emanuele Mezzancella, 38. Fabio Ferrara, 52. Driton Vrella.

