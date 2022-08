2. Liga AFV Lenzburg mit Sieg gegen Klingnau – Michel Schär trifft zum Sieg Lenzburg behielt im Spiel gegen Klingnau am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 1:0.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Michel Schär in der 25. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Lenzburg kassierte fünf gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Klingnau, nämlich für Fisnik Ademi (52.).

Lenzburg liegt nach Spiel 2 auf Rang 1. Lenzburg spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Brugg (Rang 10). Die Partie findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Klingnau liegt nach Spiel 2 auf Rang 11. Mit dem viertplatzierten FC Rothrist kriegt es Klingnau als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 27. August statt (19.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Telegramm: FC Lenzburg - FC Klingnau 1:0 (1:0) - Wilmatten, Lenzburg – Tor: 25. Michel Schär 1:0. – Lenzburg: Bryan Huber, Emanuele Mezzancella, Nils Suter, Dominic Siegenthaler, Dominik Gisler, Michel Schär, Mehmet Chupi, Nedim Keranovic, Valentin Gashi, Shqiprim Thaqaj, Fidan Tafa. – Klingnau: Robin Süess, Serkan Korkut, Tobias Merki, Kevin Sleiman, Yigit Can Özata, Bryan Sleiman, Dario Branco Ferreira, Batuhan Karadeniz, Danijel Martic, Arianit Ibrahimi, Haki Hajdini. – Verwarnungen: 17. Valentin Gashi, 50. Dominic Siegenthaler, 52. Fisnik Ademi, 62. Gerardo Guarino, 62. Thomas Kohli, 64. Mehmet Chupi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 19:17 Uhr.