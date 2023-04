4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Lenzburg mit Auswärtssieg bei Villmergen – Später Siegtreffer Lenzburg gewinnt am Freitag auswärts gegen Villmergen 2:1.

(chm)

Lenzburg geriet zunächst in Rückstand, als Manuel Weber in der 18. Minute die zwischenzeitliche Führung für Villmergen gelang. In der 37. Minute glich Lenzburg jedoch aus und ging in der 84. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Daniel Fernandes Figo.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Lenzburg nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Als nächstes trifft Lenzburg in einem Heimspiel mit KF Liria (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 6. April statt (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Villmergen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Für Villmergen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Merenschwand 1b (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 6. April statt (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Telegramm: FC Villmergen 2 - FC Lenzburg 2 1:2 (1:1) - Badmatte, Villmergen – Tore: 18. Manuel Weber 1:0. 37. Daniel Fernandes Figo 1:1. 84. Daniel Fernandes Figo 1:2. – Villmergen: Raffael Wälti, Fabio Gsell, Colin Graf, Cyril Schatzmann, Tim Lustenberger, Manuel Weber, Dario Cavallaro, Patrick Troxler, Luca Lustenberger, Sven Fischbach, Marco Sidler. – Lenzburg: Marc Bachmann, Haris Medanovic, Kevin Kläusli, Branko Batinic, Tobias Steiner, Alec Madea, Simone Mezzancella, Mattia Barbazza, Daniel Fernandes Figo, Aycan Osma, Nicolas Egger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

