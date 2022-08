4. Liga, Gruppe 3 Lenzburg gewinnt deutlich gegen Juventina Wettingen Lenzburg siegt zuhause 4:1 gegen Juventina Wettingen im zweiten Spiel der Saison.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Lenzburg: Aycan Osma brachte seine Mannschaft in der 1. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 74. Minute, als Muharrem Abazi für Juventina Wettingen traf. Laszlo Stutz traf in der 83. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Lenzburg.

Per Penalty erhöhte Diego Alvarez in der 85. Minute zum 3:1 für Lenzburg. Das letzte Tor der Partie erzielte Aycan Osma, der in der 88. Minute die Führung für Lenzburg auf 4:1 ausbaute.

Gelbe Karten gab es bei Juventina Wettingen für Antonio Girolimetto (63.), Igor Josipovic (83.) und Daniele Nigro (85.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Lenzburg, Steven Korner (44.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Lenzburg nach dem zweiten Spiel auf Rang 2. Lenzburg spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Seengen (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 25. August (20.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Juventina Wettingen liegt nach Spiel 2 auf Rang 14. Mit dem sechstplatzierten KF Liria kriegt es Juventina Wettingen als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 27. August statt (19.30 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Telegramm: FC Lenzburg 2 - FC Juventina Wettingen 1b 4:1 (1:0) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 1. Aycan Osma 1:0. 74. Muharrem Abazi 1:1. 83. Laszlo Stutz 2:1. 85. Diego Alvarez (Penalty) 3:1.88. Aycan Osma 4:1. – Lenzburg: Marc Bachmann, Haris Medanovic, Sandar Schweikert, Steven Korner, Laszlo Stutz, Daniel Fernandes Figo, David Kutschera, Tim Schmid, Kevin Kläusli, Diego Alvarez, Aycan Osma. – Juventina Wettingen: Igor Josipovic, Denis Mulaj, Simon Matter, Ramon Fazio, Max Hunziker, Ladislav Blasko, Daniele Nigro, Livio Gadola, Yannik Brêchet, Muharrem Abazi, Antonio Girolimetto. – Verwarnungen: 44. Steven Korner, 63. Antonio Girolimetto, 83. Igor Josipovic, 85. Daniele Nigro.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2022 22:18 Uhr.