2. Liga AFV Lenzburg entscheidet Spitzenspiel gegen Schönenwerd-Niedergösgen für sich Sieg für Lenzburg im Spitzenduell: Das zweitplatzierte Team gewinnt am Dienstag zuhause gegen den erstklassierten Verein Schönenwerd-Niedergösgen 4:3.

(chm)

Den Auftakt machte Fidan Tafa, der in der 12. Minute für Lenzburg zum 1:0 traf. In der 16. Minute baute Fabio Milazzo den Vorsprung für Lenzburg auf zwei Tore aus (2:0). Lenzburg erhöhte in der 20. Minute seine Führung durch Fidan Tafa weiter auf 3:0. Das Tor war ein Penalty.

Mario Simic verkürzte in der 28. Minute den Rückstand von Schönenwerd-Niedergösgen auf 1:3. Matija Randjelovic baute in der 69. Minute die Führung für Lenzburg weiter aus (4:1). Sascha Studer (78. Minute) liess Schönenwerd-Niedergösgen auf 2:4 herankommen. In der Schlussphase kam Schönenwerd-Niedergösgen noch auf 3:4 heran. Raphael Malundama war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 93. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Lenzburg erhielt: Emanuele Mezzancella (67.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Schönenwerd-Niedergösgen, Stephane Malundama (43.) kassierte sie.

Schönenwerd-Niedergösgen lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Lenzburg. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Defensive 33 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Die Tabellensituation hat sich für Lenzburg nicht verändert. 47 Punkte bedeuten Rang 2. Lenzburg hat bisher 13mal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Lenzburg geht es in einem Heimspiel gegen FC Sarmenstorf (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Schönenwerd-Niedergösgen ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. 46 Punkte bedeuten Rang 4. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher zwölfmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt. Schönenwerd-Niedergösgen verlor zudem erstmals zuhause.

Schönenwerd-Niedergösgen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Rothrist (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (27. Mai) (17.30 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Telegramm: FC Lenzburg - FC Schönenwerd-Niedergösgen 4:3 (3:1) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 12. Fidan Tafa 1:0. 16. Fabio Milazzo 2:0. 20. Fidan Tafa (Penalty) 3:0.28. Mario Simic 3:1. 69. Matija Randjelovic 4:1. 78. Sascha Studer 4:2. 93. Raphael Malundama 4:3. – Lenzburg: Tomislav Knezevic, Dario Füchslin, Matija Randjelovic, Nils Suter, Emanuele Mezzancella, Fabio Kleiner, Nedim Keranovic, Lelo Toni, Mehmet Chupi, Fidan Tafa, Fabio Milazzo. – Schönenwerd-Niedergö: Michael Simic, Nico Mogg, Raphael Malundama, Luca Liloia, Fabio Lo Priore, Stephane Malundama, Brayan Mayala, Jonas Hunkeler, Simon Bürge, Mario Simic, Alessandro Grimaldi. – Verwarnungen: 43. Stephane Malundama, 67. Emanuele Mezzancella.

