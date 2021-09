4. Liga, Gruppe 4 Leibstadt verliert gegen Seriensieger Spreitenbach Spreitenbach setzt seine Siegesserie auch gegen Leibstadt fort. Das 5:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie( in sechs Spielen).

(chm)

In der 27. Minute war es an Ernes Paden, Spreitenbach 1:0 in Führung zu bringen. In der 32. Minute baute Petar Ugljesic den Vorsprung für Spreitenbach auf zwei Tore aus (2:0). Alexander Srdic baute in der 52. Minute die Führung für Spreitenbach weiter aus (3:0).

Spreitenbach erhöhte in der 66. Minute seine Führung durch Ernes Paden weiter auf 4:0. Marko Kovac schoss das 5:0 (84. Minute) für Spreitenbach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Leibstadt erhielten Arjan Golaj (32.) und Altin Bytyqi (42.) eine gelbe Karte. Für Spreitenbach gab es keine Karte.

Die Offensive von Spreitenbach hat bislang häufig überzeugt: In sechs Spielen hat sie total 29 Tore erzielt, was einem Schnitt von 4.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Leibstadt kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 20 Tore in sechs Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel (Rang 11).

Mit dem Sieg rückt Spreitenbach um einen Platz nach vorne. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Spreitenbach ist es der fünfte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Spreitenbach daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Mellingen 2b. Die Partie findet am 17. September statt (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Mit der Niederlage rückt Leibstadt in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit drei Punkten neu Platz 12. Für Leibstadt war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Leibstadt spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Juventina Wettingen (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (18.00 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt).

Telegramm: FC Leibstadt - FC Spreitenbach 1a 0:5 (0:2) - Schlossfeld, Leibstadt – Tore: 27. Ernes Paden 0:1. 32. Petar Ugljesic 0:2. 52. Alexander Srdic 0:3. 66. Ernes Paden 0:4. 84. Marko Kovac 0:5. – Leibstadt: Marc Hirschi, Arjan Golaj, Behar Golaj, Albin Kokollari, Blerim Binakaj, Altin Bytyqi, Altin Musliu, Egzon Morina, Arlind Shala, Blendi Ramadani, Edison Mulolli. – Spreitenbach: Isen Veselji, Marko Kovac, Kristijan Ramljak, Kristian Karadza, Ahmet Sarican, Angelo Gerber, Rohat Nur, Burim Lufi, Ernes Paden, Alexander Srdic, Petar Ugljesic. – Verwarnungen: 32. Arjan Golaj, 42. Altin Bytyqi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Leibstadt - FC Spreitenbach 1a 0:5, FC Fislisbach 2 - FC Klingnau 2 4:1, FC Brugg 2 - FC Juventina Wettingen 5:3, FC Schinznach Bad - FC Frick 3 3:2, SC Zurzach 1 - FC Turgi 1a 3:2, FC Mellingen 2b - FC Windisch 2 3:6

Tabelle: 1. FC Windisch 2 6 Spiele/16 Punkte (22:13). 2. SC Zurzach 1 5/15 (28:5), 3. FC Spreitenbach 1a 6/15 (29:7), 4. FC Turgi 1a 5/12 (13:6), 5. FC Fislisbach 2 6/8 (11:15), 6. FC Veltheim AG 3/7 (6:3), 7. FC Suryoye Wasserschloss 1 5/7 (14:10), 8. FC Brugg 2 5/7 (13:15), 9. FC Mellingen 2b 4/4 (9:17), 10. FC Juventina Wettingen 5/4 (9:15), 11. FC Schinznach Bad 6/4 (13:24), 12. FC Leibstadt 6/3 (9:20), 13. FC Klingnau 2 6/2 (4:17), 14. FC Frick 3 6/1 (9:22).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2021 00:15 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: Angekommen beim 13. Verein: Die beeindruckende Karriere von Rafed Bayazi

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti

Unihockey: Aargauer Vereine zwischen Angst und Hoffnung: Wie lang dauert die Saison dieses Jahr?

Regionalfussball: «Spieler waren sofort begeistert von ihr»: Beim FC Fislisbach hat jetzt eine Frau das Sagen