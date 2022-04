4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Leibstadt siegt 3:2 im Showdown gegen Merenschwand – Besnik Golaj als Matchwinner Sieg für Leibstadt im Spitzenduell: Das erstplatzierte Team gewinnt am Freitag auswärts gegen den drittklassierten Verein Merenschwand 3:2.

(chm)

Leibstadt ging zweimal in Führung, Merenschwand holte zweimal auf. Mit dem dritten Führungstreffer sicherte sich dann aber Leibstadt den 3:2-Sieg.

Doch von vorne: Das erste Tor der Partie erzielte Blendi Ramadani für Leibstadt. In der 27. Minute traf er zum 1:0. In der 51. Minute traf Damian Stöckli für Merenschwand zum 1:1-Ausgleich. Shqipdon Ramadani traf in der 53. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Leibstadt.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 67, als Darko Jankovic für Merenschwand erfolgreich war. Besnik Golaj sorgte in der 69. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Leibstadt. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Merenschwand für Mathias Furrer (56.), Giovanni D Elena (73.) und Fabio Käppeli (83.). Für Leibstadt gab es keine Karte.

Dass Leibstadt viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen sieben Spielen hat Leibstadt durchschnittlich 3.2 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Merenschwand lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Leibstadt. Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 2).

Unverändert liegt Leibstadt nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach acht Spielen hat das Team 16 Punkte. Für Leibstadt ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Leibstadt ging unentschieden aus.

Als nächstes trifft Leibstadt in einem Heimspiel mit FC Schinznach Bad (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (18.00 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt).

Für Merenschwand hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 3. Merenschwand hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Merenschwand tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Sarmenstorf 2b an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Merenschwand 1 - FC Leibstadt 2:3 (0:1) - Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand – Tore: 27. Blendi Ramadani 0:1. 51. Damian Stöckli 1:1. 53. Shqipdon Ramadani 1:2. 67. Darko Jankovic 2:2. 69. Besnik Golaj 2:3. – Merenschwand: Marco Pielli, Sandro Scherer, Giovanni D Elena, Simon Bächler, Jeremias Bächler, Luca Nietlispach, Damian Stöckli, Fabio Käppeli, Giuseppe Bretti, Jann Stutz, Jan Heggli. – Leibstadt: Marc Hirschi, Argjent Berisha, Shqipdon Ramadani, Blerim Binakaj, Blendi Haxha, Altin Bytyqi, Altin Musliu, Blendi Ramadani, Arlind Shala, Ermal Golaj, Egzon Morina. – Verwarnungen: 56. Mathias Furrer, 73. Giovanni D Elena, 83. Fabio Käppeli.

