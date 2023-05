4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Leibstadt setzt Siegesserie auch gegen Juventina Wettingen fort Leibstadt reiht Sieg an Sieg: Gegen Juventina Wettingen hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:1

(chm)

Den Auftakt machte Edison Mulolli, der in der 28. Minute für Leibstadt zum 1:0 traf. Gleichstand stellte Tillmann Förster durch seinen Treffer für Juventina Wettingen in der 39. Minute her. In der 42. Minute gelang Arianit Ibrahimi der Führungstreffer zum 2:1 für Leibstadt.

In der 48. Minute schoss Besnik Golaj Leibstadt mittels Elfmeter zur 3:1-Führung. In der 59. Minute baute der gleiche Besnik Golaj die Führung für Leibstadt weiter aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Juventina Wettingen erhielten Alan Bellisario (47.) und Tobias Traber (47.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Leibstadt erhielt: Remo Di Marco (25.)

Leibstadt spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 18 erzielten Toren Rang 2.

Leibstadt machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 2. Leibstadt hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Leibstadt spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Bünz-Maiengrün (Rang 9). Das Spiel findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt).

Mit der Niederlage rückt Juventina Wettingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 6. Juventina Wettingen hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Juventina Wettingen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Wettingen 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 12. Mai statt (20.15 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Telegramm: FC Juventina Wettingen 1a - FC Leibstadt 1:4 (1:2) - Kreuzzelg, Wettingen – Tore: 28. Edison Mulolli 0:1. 39. Tillmann Förster 1:1. 42. Arianit Ibrahimi 1:2. 48. Besnik Golaj (Penalty) 1:3.59. Besnik Golaj 1:4. – Juventina Wettingen: Adrian Radocaj, Sasko Vuckov, Tobias Traber, Alan Bellisario, Davide Lo Manto, Benjamin Kalakovic, Urs Sutter, Tillmann Förster, Alessandro Roppolo, Shayanthan Ravindran, Carmelo Scandella. – Leibstadt: Gabriel Betschmann, Argjent Berisha, Shqipdon Ramadani, Drazen Juric, Arjan Golaj, Remo Di Marco, Besnik Golaj, Egzon Morina, Blendi Ramadani, Altin Bytyqi, Edison Mulolli. – Verwarnungen: 25. Remo Di Marco, 47. Alan Bellisario, 47. Tobias Traber.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2023 04:53 Uhr.