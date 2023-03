4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Leibstadt bezwingt Windisch Leibstadt behielt im Spiel gegen Windisch am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Windisch ging zunächst in der 13. Minute in Führung, als Jejuan Kunjrini zum 1:0 traf. In der 52. Minute gelang Leibstadt jedoch durch Egzon Morina der Ausgleich. Das Tor von Arianit Ibrahimi in der 57. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Leibstadt. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Shqipdon Ramadani in der 61. Minute. Er traf zum 3:1 für Leibstadt.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Leibstadt sah Burim Berisha (12.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Mentor Golaj (33.), Argjent Berisha (74.) und Edison Mulolli (80.). Bei Windisch gab es fünf gelbe Karten.

Nach dem ersten Spiel steht Leibstadt auf dem zweiten Rang. Leibstadt spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Falke Lupfig (Rang 11). Diese Begegnung findet am 31. März statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Windisch reiht sich nach dem Spiel auf Rang 13 ein. Windisch spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Wettingen 2 (Platz 9). Diese Begegnung findet am 31. März statt (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Telegramm: FC Leibstadt - FC Windisch 2 3:1 (1:1) - Schlossfeld, Leibstadt – Tore: 13. Jejuan Kunjrini (Penalty) 0:1.52. Egzon Morina 1:1. 57. Arianit Ibrahimi 2:1. 61. Shqipdon Ramadani 3:1. – Leibstadt: Florian Bochsler, Argjent Berisha, Shqipdon Ramadani, Burim Berisha, Blendi Haxha, Remo Di Marco, Besnik Golaj, Egzon Morina, Blendi Ramadani, Dave Toriser, Edison Mulolli. – Windisch: Dario Accardi, Dario Valentino, Bosko Todorovic, Sinthuyan Ravindrarajah, Manuel Killer, Eduard Lleshaj, Ridvan Lezami, Fitim Skenderi, Nikola Tasic, Jejuan Kunjrini, Rejuan Kunjrini. – Verwarnungen: 7. Nikola Tasic, 33. Mentor Golaj, 33. Albin Kolica, 68. Dario Valentino, 74. Argjent Berisha, 76. Eduard Lleshaj, 80. Edison Mulolli, 81. Armend Ramadani – Ausschluss: 12. Burim Berisha.

