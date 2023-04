3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Yunus Hamurtekin bringt Tägerig Unentschieden gegen Erlinsbach 2:2 lautet das Resultat zwischen Erlinsbach und Tägerig. Die Teams teilen sich die Punkte.

Tägerig lag zwar über weite Strecken des Spiels (77 Minuten) im Rückstand, rettete aber doch noch einen Punkt.

Das erste Tor der Partie fiel für Erlinsbach: Jan Arnet brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Der gleiche Jan Arnet war in der 23. Minute auch für das 2:0 für Erlinsbach verantwortlich. Rafael Annen sorgte in der 56. Minute für Tägerig für den Anschlusstreffer zum 1:2. Yunus Hamurtekin glich in der 82. Minute für Tägerig aus. Es hiess 2:2.

Bei Erlinsbach sah Alessio Amodio (85.) die rote Karte. Gelb erhielt Alessio Amodio (16.). Gelbe Karten gab es bei Tägerig für Besian Rushiti (68.) und Moreno Zanatta (80.).

Die Tabellensituation bleibt für Erlinsbach unverändert. Elf Punkte bedeuten Rang 13. Erlinsbach hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Erlinsbach trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Turgi (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 14. April statt (20.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Für Tägerig hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 12. Tägerig hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Küttigen 1a kriegt es Tägerig als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 14. April statt (20.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Telegramm: FC Erlinsbach 1b - FC Tägerig 2:2 (2:0) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 5. Jan Arnet 1:0. 23. Jan Arnet 2:0. 56. Rafael Annen 2:1. 82. Yunus Hamurtekin 2:2. – Erlinsbach: Manuel Schaer, Dennis Rüedi, Alessio Amodio, Kevin Tornello, Arcelio Joao Caetano, Gerard Toni, Evrim Saglam, Gavin Porcelli, Jan Arnet, Simone Palazzolo, Robbie von Felten. – Tägerig: Jonas Simon, Besian Rushiti, Rafael Annen, Moreno Zanatta, Pedro Loureiro Da Costa, Robin Kohler, Nikoll Ukaj, Carlos Alberto Martins Alves, Roman Lips, Francisco José Henriques Alves Frade, Yunus Hamurtekin. – Verwarnungen: 16. Alessio Amodio, 68. Besian Rushiti, 80. Moreno Zanatta – Ausschluss: 85. Alessio Amodio.

