2. Liga AFV Last-Minute-Goal von Simone Mezzancella bringt Lenzburg Unentschieden gegen Wettingen 1:1 lautet das Resultat zwischen Lenzburg und Wettingen. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 70. Minute schoss Dennis Miolo das 0:1. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 81. Minute traf Simone Mezzancella für Lenzburg.

Im Spiel gab es total acht Karten. Lenzburg kassierte vier gelbe Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Wettingen.

Lenzburg bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Lenzburg hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Lenzburg auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Sarmenstorf. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (17.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Das Unentschieden bringt Wettingen in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 3. Wettingen hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Wettingen geht es daheim gegen FC Rothrist (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (14.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Telegramm: FC Lenzburg - FC Wettingen 1:1 (0:0) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 70. Dennis Miolo 0:1. 81. Simone Mezzancella 1:1. – Lenzburg: Bryan Huber, Emanuele Mezzancella, Fabio Kleiner, Nils Suter, Nedim Keranovic, Valentin Gashi, Luca Sortino, Luca Giampa, Driton Vrella, Shqiprim Thaqaj, Lelo Toni. – Wettingen: Roman Heiniger, Colin Grüter, Ekrem Alili, Nicola Minikus, Brando Canzian, Dennis Miolo, Hakan Sinani, Radovan Radevic, Davide Caforio, Jacopo Canzian, Boris Dabic. – Verwarnungen: 35. Emanuele Mezzancella, 42. Nedim Keranovic, 77. Valentin Gashi, 77. Hakan Sinani, 77. Gerardo Guarino, 77. Ergün Aydogan, 80. Radovan Radevic, 89. Brando Canzian.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 23:51 Uhr.

