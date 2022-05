4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Last-Minute-Goal von Prek Gjidodaj bringt Seon Unentschieden gegen Suhr Sechs Tore sind zwischen Seon und Suhr gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

Seon war zweimal in Führung. Suhr lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Seon in der 92. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 83. Minute ging Suhr zunächst 3:2 in Führung. Der Ausgleich für Seon zum 3:3 fiel spät durch Prek Gjidodaj. Er war in der 92. Minute erfolgreich. Für ihn war es der dritte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Seon erhielt: Mohammad Dawod Ahmadi (52.) die einzige gelbe Karte bei Suhr erhielt: Mateo Sladoje (52.)

Die Tabellensituation bleibt für Seon unverändert. Vier Punkte bedeuten Rang 13. Seon hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Seon geht es daheim gegen FC Ljiljan (Platz 8) weiter. Die Partie findet am Samstag (14. Mai) statt (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Für Suhr hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 9. Suhr hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Suhr tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Aarau an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (15. Mai) (16.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Seon 2 - FC Suhr 2 3:3 (0:0) - Zelgli, Seon – Tore: 52. Prek Gjidodaj 1:0. 63. Vasco Morais Ferreira 1:1. 65. Prek Gjidodaj 2:1. 73. Vasco Morais Ferreira 2:2. 83. Cagdas Sekmec 2:3. 92. Prek Gjidodaj 3:3. – Seon: Patrick Lüscher, Yannik Rösli, Martin Müller, Lukas Hauri, Mischa Fischer, Patryk Czyznikiewicz, Janik Lüscher, Mohammad Dawod Ahmadi, Leon Leci, Pascal Ramseier, Luca Fehlmann. – Suhr: Ilias Ntiaz Brans, Mateo Sladoje, Yared Daniel, Caglar Sekmec, Yanick Pinta, Ömer Faruk Turan, Mehmet Türk, Rishijah Uthayabalan, Zoran Milic, Ali Türkmen, Antonio Eufemia. – Verwarnungen: 52. Mohammad Dawod Ahmadi, 52. Mateo Sladoje.

