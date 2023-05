4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Nigel Widmer bringt Bremgarten Unentschieden gegen Niederwil Im Spiel zwischen Niederwil und Bremgarten gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Den Auftakt machte Levin Türküm, der in der 50. Minute für Niederwil zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Niederwil stellte Alessio Saporito in Minute 68 her. Durch einen Doppelschlag rettete sich Bremgarten noch einen Punkt. Jarno Hard erzielte in Minute 86 das 1:2. Nur drei Minuten später sorgte Nigel Widmer für den Ausgleich.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bremgarten kassierte fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Niederwil für Yusuf Capan (70.) und Yuri Gigliotti (84.).

Die Tabellensituation bleibt für Niederwil unverändert. Mit sechs Punkten liegt das Team auf Rang 13. Niederwil hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Mellingen 2 kriegt es Niederwil im nächsten Spiel daheim mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Mittwoch (31. Mai) statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Nach dem Unentschieden büsst Bremgarten in der Tabelle ein und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 4. Das Team verliert damit einen Platz. Bremgarten hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Bremgarten in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Sarmenstorf 2b. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Juni (20.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Telegramm: FC Niederwil 2 - FC Bremgarten 2 2:2 (0:0) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 50. Levin Türküm 1:0. 68. Alessio Saporito 2:0. 86. Jarno Hard 2:1. 89. Nigel Widmer 2:2. – Niederwil: Pascal Günter, Yusuf Capan, Sven Feldmann, Marc Wenger, Ricky Kropf, Yuri Gigliotti, Oliver Raimann, Alessio Saporito, Ayhan Gören, Levin Türküm, Yannick Erni. – Bremgarten: Pirashanth Sivakanthan, Stefan Novakovic, Kajenthan Selvarasah, Markus Brunner, Jarno Hard, Sven Trottmann, Shpresim Gutaj, Nicolas Baumann, Roger Karli, Nigel Widmer, Mohammed Mehdi Yawari. – Verwarnungen: 65. Sven Trottmann, 70. Yusuf Capan, 77. Nigel Widmer, 83. Shpresim Gutaj, 84. Yuri Gigliotti, 88. Aurel Kabashi, 92. Kevin Kägi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.05.2023 11:09 Uhr.