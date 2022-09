3. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Mentor Mujota bringt Frick Unentschieden gegen Küttigen Je ein Punkt für Frick und Küttigen: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

Fadri Bieri traf in der 35. Minute zum 0:1. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Mentor Mujota traf in der 90. Minute für Küttigen zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Till Wälchli von Frick erhielt in der 15. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Frick zu den Besten: Die total 3 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.5 Toren pro Match (Rang 1).

Nach dem Unentschieden hat Frick die Führung in der Tabelle übernommen. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Nach sechs Spielen hat das Team zwölf Punkte. Frick hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Frick auf fremdem Terrain gegen das zweitplatzierte Team FC Othmarsingen zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 18. September (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Für Küttigen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 3. Küttigen hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Küttigen geht es daheim gegen FC Erlinsbach 1a (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 16. September (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Frick 2 - FC Küttigen 1b 1:1 (0:1) - Ebnet, Frick – Tore: 35. Fadri Bieri 0:1. 90. Mentor Mujota 1:1. – Frick: Lukas Schraner, Fabrice Hofer, Benjamin Schmid, Tobias Hüsler, Fabian Treyer, Nico Schaad, Simon Schmid, Till Wälchli, Manuel Herzog, Silas Riner, Ardian Zendeli. – Küttigen: Alessandro Gygax, Michael Hächler, Tobias Schmid, Gabriel Simic, Yanik Wehrli, Thilo Günthart, Edisan Kolgeci, David Berner, Fadri Bieri, Amanuel Efson, Luca Dätwyler. – Verwarnungen: 15. Till Wälchli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.09.2022 00:01 Uhr.

