4. Liga, Gruppe 3 Last-Minute-Goal von Mattia Barbazza bringt Othmarsingen Unentschieden gegen Spreitenbach Sechs Tore sind zwischen Othmarsingen und Spreitenbach gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Othmarsingen geriet dreimal in Rückstand, war selbst nie in Führung, aber holte sich dank dem Ausgleich in der 86. Minute doch noch einen Punkt.

Nach jedem der drei Führungstore von Spreitenbach glich Othmarsingen direkt wieder aus. Zuletzt ging Spreitenbach durch Gentian Gavazaj in der 66. Minute 3:2 in Führung. Für den späten Ausgleich für Othmarsingen sorgte Mattia Barbazza, der in der 86. Minute das Tor zum 3:3 erzielte.

Die Torschützen für Othmarsingen waren: Michael Gugelmann, Mattia Barbazza und Donato Zaccagnino. Die Torschützen für Spreitenbach waren: Teart Marovci, Remo Ducret und Gentian Gavazaj.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Spreitenbach für Xhemail Rulani (81.) und Remo Ducret (88.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Othmarsingen, Patrik Strebel (21.) kassierte sie.

Othmarsingen verbessert sich in der Tabelle von Rang 14 auf 13. Das Team hat einen Punkt. Othmarsingen hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Othmarsingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Turgi 1b (Platz 8). Die Partie findet am Mittwoch (1. September) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

In der Tabelle verbessert sich Spreitenbach von Rang 8 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Spreitenbach hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Spreitenbach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Sarmenstorf 2b (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (1. September) (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Telegramm: FC Othmarsingen 2 - FC Spreitenbach 1b 3:3 (2:2) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 4. Teart Marovci 0:1. 6. Michael Gugelmann 1:1. 31. Remo Ducret 1:2. 37. Donato Zaccagnino 2:2. 66. Gentian Gavazaj 2:3. 86. Mattia Barbazza 3:3. – Othmarsingen: Matthias Schatzmann, Marcel Gwerder, Raphael Schneider, Jahel Patermo, Tausif Khan, Simon Hossain, Milos Dejic, Mattia Barbazza, Jeremy Specker, Patrik Strebel, Michael Gugelmann. – Spreitenbach: Arian Faruolo, Denis Alka, Jetmir Qerimi, Besnik Krasniqi, Gentian Gavazaj, Arian Gavazaj, Francesco Procopio, Elvir Salihu, Teart Marovci, Xhemail Rulani, Remo Ducret. – Verwarnungen: 21. Patrik Strebel, 81. Xhemail Rulani, 88. Remo Ducret.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Niederwil 2 - FC Bremgarten 2 0:1, FC Muri 3 - FC Mellingen 2a 3:1, FC Othmarsingen 2 - FC Spreitenbach 1b 3:3, FC Sarmenstorf 2b - FC Villmergen 2b 4:5

Tabelle: 1. FC Muri 3 3 Spiele/9 Punkte (7:2). 2. KF Liria 2/6 (11:5), 3. FC Bünz-Maiengrün 1 2/6 (6:4), 4. FC Villmergen 2b 3/6 (13:8), 5. FC Bremgarten 2 3/4 (8:9), 6. FC Spreitenbach 1b 3/4 (9:7), 7. FC Falke Lupfig 2/3 (5:5), 8. FC Turgi 1b 2/3 (3:3), 9. FC Mellingen 2a 3/3 (2:4), 10. FC Sarmenstorf 2b 3/3 (8:10), 11. FC Niederwil 2 3/3 (4:6), 12. FC Mutschellen 3 2/1 (3:4), 13. FC Othmarsingen 2 3/1 (3:11), 14. FC Merenschwand 1 2/0 (3:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2021 23:17 Uhr.