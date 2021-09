4. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Matthias Fritschi bringt Kölliken Unentschieden gegen Aarau Im Spiel zwischen Kölliken und Aarau hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Aarau war zweimal in Führung. Kölliken lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Kölliken in der 91. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Zuletzt ging Aarau in der 77. Minute durch Joêl Bühler 3:2 in Führung. Kurz vor Schluss, in der 91. Minute, traf Matthias Fritschi für Kölliken zum 3:3-Ausgleich.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Sechs gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Kölliken. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Aarau, David Ehrensperger (92.) kassierte sie.

Die Tabellensituation bleibt für Kölliken unverändert. Vier Punkte bedeuten Rang 12. Kölliken hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kölliken geht es auswärts gegen FC Masis Aarau (Platz 9) weiter. Die Partie findet am Freitag (17. September) statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Für Aarau hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwei Punkten auf Rang 13. Aarau hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Aarau tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Zofingen 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (19. September) (16.00 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Telegramm: FC Kölliken 2a - FC Aarau 3:3 (1:2) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 15. Sadik Mujota 1:0. 45. Joêl Bühler 1:1. 48. Arthur Roth 1:2. 48. Sinan Ibisi 2:2. 77. Joêl Bühler 2:3. 91. Matthias Fritschi 3:3. – Kölliken: Ramon Eberle, Jérôme Torgler, David Hunziker, Emiliano La Villa, Matthias Fritschi, André Miguel Rato Caeiro, Sadik Mujota, Noah Liuzzi, Christian Lüthi, Sinan Ibisi, Manuel Prenaj. – Aarau: Nikola Bozic, Jérôme Früh, David Ehrensperger, Ivano Passaro, Nicola Donati, Rafael Da Costa, David Gemperle, Joel Brugues, Florian Sachers, Joêl Bühler, Arthur Roth. – Verwarnungen: 20. Sinan Ibisi, 44. Noah Liuzzi, 68. Mark Canaj, 69. Raymon Corsi, 74. Jan Buchser, 77. Filipe Daniel Ribeiro Moreira, 92. David Ehrensperger.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Kölliken 2a - FC Aarau 3:3, SC Schöftland 3 - FC Masis Aarau 3:1

Tabelle: 1. FC Gränichen 2 6 Spiele/14 Punkte (16:3). 2. SC Zofingen 2 6/12 (20:7), 3. FC Aarburg 1 6/11 (14:11), 4. FC Oftringen 2 5/10 (11:9), 5. FC Rothrist 2 6/10 (24:15), 6. FC Suhr 2 6/10 (15:17), 7. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 6/10 (14:12), 8. SC Schöftland 3 6/9 (16:11), 9. FC Masis Aarau 6/9 (16:13), 10. FC Muhen 1 6/8 (15:16), 11. FC Entfelden 2 6/5 (8:11), 12. FC Kölliken 2a 6/4 (15:22), 13. FC Aarau 5/2 (6:12), 14. FC Ljiljan 6/1 (10:41).

