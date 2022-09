3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Manuel Gerwer bringt Mellingen Unentschieden gegen Spreitenbach Spreitenbach und Mellingen spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Zweimal ging Spreitenbach in Führung. Doch Mellingen schaffte jeweils den Ausgleich.

Das erste Tor der Partie erzielte Arian Gavazaj für Spreitenbach. In der 33. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand stellte Philipp Müller durch seinen Treffer für Mellingen in der 77. Minute her. In der 91. Minute war es an Remo Ducret, Spreitenbach 2:1 in Führung zu bringen. Der Ausgleich zum 2:2 fiel nur gerade vier Minuten später. Für Mellingen traf Manuel Gerwer (95.).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit dem Unentschieden macht Spreitenbach zwei Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 7. Spreitenbach hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Spreitenbach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Niederwil (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 3. Oktober statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Für Mellingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 2. Mellingen hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Mellingen zuhause mit FC Tägerig (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 30. September (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: FC Spreitenbach - FC Mellingen 2:2 (1:0) - Mittlerzelg, Spreitenbach – Tore: 33. Arian Gavazaj 1:0. 77. Philipp Müller 1:1. 91. Remo Ducret 2:1. 95. Manuel Gerwer 2:2. – Spreitenbach: Isen Veselji, Elvir Salihu, Alessandro Pierro, Leandro Adriano Bertolino, Jasin Pasoski, Arian Gavazaj, Angelo Gerber, Remo Ducret, Valon Qoraj, Gentian Morina, Rohat Nur. – Mellingen: Oliver Isler, Philipp Müller, Fabrizio Matranga, Bruno Moraes, Andreas Habegger, Joel Bolliger, Janek Lang, Manuel Gerwer, Ramon Heldner, Mergim Berisha, Marc Widmer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

