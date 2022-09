4. Liga, Gruppe 3 Last-Minute-Goal von Lukas Geissmann bringt Bünz-Maiengrün Unentschieden gegen Villmergen Sechs Tore sind zwischen Villmergen und Bünz-Maiengrün gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Bünz-Maiengrün in der 92. Minute.

Villmergen war zwischenzeitlich mit 3:1 (33. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 24. Minute erzielte Marco Sidler für Villmergen die 2:1-Führung. Mit einem weiteren Tor erhöhte Marco Sidler für Villmergen auf 3:1. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade neun Minuten. In der 54. Minute gelang Bünz-Maiengrün (Manuel Tschamper) der Anschlusstreffer (2:3). Kurz vor Schluss, in der 92. Minute, traf Lukas Geissmann für Bünz-Maiengrün zum 3:3-Ausgleich.

Auch Bünz-Maiengrün war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (10. Minute).

Villmergen lag während 68 Minuten in Führung, und doch reichte es lediglich für einen Punkt.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Villmergen, nämlich für Christopher Prischl (56.). Die einzige gelbe Karte bei Bünz-Maiengrün erhielt: Ibrahim Gözcü (62.)

Villmergen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.2 Mal pro Partie.

Weiterhin liegt Villmergen an der Tabellenspitze. Das Team hat nach fünf Spielen zehn Punkte auf dem Konto. Villmergen hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Villmergen auf fremdem Terrain mit FC Mellingen 2 (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Samstag (10. September) statt (19.00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Nach dem Unentschieden büsst Bünz-Maiengrün in der Tabelle ein und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 9. Das Team verschlechtet sich um zwei Plätze. Bünz-Maiengrün hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Bünz-Maiengrün spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Merenschwand 1a (Platz 5). Diese Begegnung findet am Samstag (10. September) statt (19.00 Uhr, Zinsmatten, Hägglingen).

Telegramm: FC Villmergen 2 - FC Bünz-Maiengrün 3:3 (3:1) - Badmatte, Villmergen – Tore: 10. Bryan Wiederkehr 0:1. 22. Marco Sidler 1:1. 24. Marco Sidler 2:1. 33. Marco Sidler 3:1. 54. Manuel Tschamper 3:2. 92. Lukas Geissmann 3:3. – Villmergen: Raffael Wälti, Cyril Dubler, Fabio Caruso, Matteo Thaler, Colin Graf, Luca Lustenberger, Dario Innella, Patrick Troxler, Cyril Schatzmann, Pascal Sidler, Marco Sidler. – Bünz-Maiengrün: Emanuel Carlino, Mattia Koch, Francesco Michienzi, Ibrahim Gözcü, Gian Schlegel, Sergio Lüthi, Luca Nauer, Timon Obi, Patrick Meyer, Manuel Tschamper, Bryan Wiederkehr. – Verwarnungen: 56. Christopher Prischl, 62. Ibrahim Gözcü.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.09.2022 23:23 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.