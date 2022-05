4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Last-Minute-Goal von Jan Kröcher bringt Juventina Wettingen Unentschieden gegen Mellingen Sechs Tore sind zwischen Juventina Wettingen und Mellingen gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Juventina Wettingen war zweimal in Führung. Mellingen lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Juventina Wettingen in der 90. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Zuletzt ging Mellingen in der 65. Minute durch Besart Ukaj 3:2 in Führung. Der Ausgleich für Juventina Wettingen zum 3:3 fiel spät durch Jan Kröcher. Er war in der 90. Minute erfolgreich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Juventina Wettingen für Alessandro Indelicato (41.) und Tobia Gazzotto (63.). Eine Verwarnung gab es für Mellingen, nämlich für Dukagjin Ukaj (60.).

In seiner Gruppe hat Juventina Wettingen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 32 Tore in neun Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel.

Trotz dem Unentschieden führt Juventina Wettingen die Tabelle weiterhin an. Nach elf Spielen hat das Team 23 Punkte. Juventina Wettingen hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Juventina Wettingen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Schinznach Bad (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (18.30 Uhr, Sportplatz Schachen, Schinznach).

Nach dem Unentschieden büsst Mellingen in der Tabelle ein und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 10. Es verliert einen Platz. Mellingen hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Mellingen in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Niederwil 2 (Platz 11) zu tun. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Juventina Wettingen - FC Mellingen 2a 3:3 (1:0) - Kreuzzelg, Wettingen – Tore: 21. Tillmann Förster 1:0. 52. Shkemb Demiri 1:1. 53. Tillmann Förster 2:1. 59. Arlind Berisha 2:2. 65. Besart Ukaj 2:3. 90. Jan Kröcher 3:3. – Juventina Wettingen: Fabio Guido, Rebin Khoschnemek, Francisco David Alvarez, Leandro Di Giusto, Tobia Gazzotto, Alessandro Indelicato, Davide Lo Manto, Tillmann Förster, Alessandro Roppolo, Carmelo Scandella, Jan Kröcher. – Mellingen: Alis Durmisi, Roman Seiler, Aleksandar Vasiljevic, Luigi Lei, Josip Nikolic, Besart Ukaj, Dukagjin Ukaj, Michael Müller, Shkemb Demiri, Arlind Berisha, Kastriot Ukaj. – Verwarnungen: 41. Alessandro Indelicato, 60. Dukagjin Ukaj, 63. Tobia Gazzotto.

