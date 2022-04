2. Liga AFV Last-Minute-Goal von Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira bringt Windisch Unentschieden gegen Brugg Brugg und Windisch spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Windisch lag zwar über weite Strecken des Spiels (78 Minuten) im Rückstand, rettete aber doch noch einen Punkt.

Durch Tore von Sven Schönenberger und Vlerson Veseli ging Brugg bis in die 25. Spielminute 2:0 in Führung. Allerdings wusste Windisch darauf zu reagieren: Zunächst gelang Meriton Bytyqi in der 42. Minute der Anschlusstreffer, Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira sorgte schliesslich für den Ausgleich (92.).

Bei Windisch gab es vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Brugg erhielt: Rico Schönenberger (45.)

Nach dem Unentschieden verliert Brugg einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 43 Punkten auf Rang 3. Brugg hat bisher 13mal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Brugg spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Gränichen (Rang 16). Diese Begegnung findet am 29. April statt (20.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Windisch bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 47 Punkte. Windisch hat bisher 14mal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Windisch daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Fislisbach. Das Spiel findet am 29. April statt (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Telegramm: FC Brugg - FC Windisch 2:2 (2:1) - Stadion Au, Brugg – Tore: 14. Sven Schönenberger 1:0. 25. Vlerson Veseli 2:0. 42. Meriton Bytyqi 2:1. 92. Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira 2:2. – Brugg: Raphael Büttikofer, Noël Hottinger, Edison Veseli, Jonas Schmidt, Pascal Schuler, Rico Schönenberger, Fabio Berz, Sven Schönenberger, Mike Hüsler, Malsor Osmani, Vlerson Veseli. – Windisch: Shqiptar Hamdiu, Rilind Beqiri, Jonny Alacam, Luca Costa, Florian Weber, Muaz Aydin, Shpejtim Berisha, Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira, Aleksandar Angelov, Atanas Angelov, Meriton Bytyqi. – Verwarnungen: 45. Rico Schönenberger, 47. Aleksandar Angelov, 54. Jonny Alacam, 70. Muaz Aydin, 76. Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira.

