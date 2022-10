3. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Gianluca Wirz bringt Schöftland Unentschieden gegen Gontenschwil Das Resultat im Spiel zwischen Schöftland und Gontenschwil lautet 1:1.

(chm)

Michael Von Gunten traf in der 30. Minute zum 0:1. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Gianluca Wirz traf in der 88. Minute für Gontenschwil zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Gontenschwil gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Schöftland für Oscar Muino Suarez (30.), Troy Hischier (63.) und Gianluca Wirz (67.).

Das Unentschieden hat für Schöftland nicht gereicht, um das Schlusslicht in der Tabelle abzugeben. Das Team hat nach zwölf Spielen sechs Punkte auf dem Konto. Schöftland hat bisher einmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Entfelden kriegt es Schöftland im nächsten Spiel auf fremdem Terrain mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 28. Oktober (20.15 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Für Gontenschwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 10. Gontenschwil hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Gontenschwil wartet im nächsten Spiel daheim das elftplatzierte Team FC Veltheim AG, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 28. Oktober statt (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: SC Schöftland 2 - FC Gontenschwil 1:1 (0:1) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 30. Michael Von Gunten 0:1. 88. Gianluca Wirz 1:1. – Schöftland: Julian Dörfler, Troy Hischier, Lian Müller, Benjamin Weiss, Roan Noordijk, Andrin Mühlethaler, Simon Olivera, Gergely Daniel Oze, Nick Schär, Gianluca Wirz, Roman Leuenberger. – Gontenschwil: Michael Hochuli, Tobias Bucher, Kevin Perreten, Dominic Pingiotti, Dario Di Donato, Arian Dzemaili, Timo Bentele, Sandro Zürcher, Simon Hirt, Tarik Habibija, Michael Von Gunten. – Verwarnungen: 29. Kevin Perreten, 30. Oscar Muino Suarez, 36. Tarik Habibija, 58. Dennis Amstutz, 63. Troy Hischier, 67. Gianluca Wirz, 90. Timo Bentele.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

