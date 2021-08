2. Liga AFV Last-Minute-Goal von Boris Dabic bringt Wettingen Unentschieden gegen Gontenschwil Im Spiel zwischen Gontenschwil und Wettingen hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 5:5.

Das erste Tor der Partie erzielte Arigon Dulaku für Wettingen. In der 12. Minute traf er zum 1:0. In der 16. Minute baute Davide Caforio den Vorsprung für Wettingen auf zwei Tore aus (2:0). Die 19. Minute brachte für Gontenschwil den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Franjo Bajo.

Gontenschwil glich in der 39. Minute aus. Torschütze war wiederum Franjo Bajo. Simon Enderlin erzielte in der 43. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Gontenschwil. Gontenschwil baute die Führung in der 46. Minute (Simon Hirt) weiter aus (4:2).

Nochmals Franjo Bajo baute in der 50. Minute die Führung für Gontenschwil weiter aus (5:2). In der 58. Minute verkleinerte Arigon Dulaku den Rückstand von Wettingen auf 3:5. Ein Eigentor (Basil Ulmann) in der 83. Minute bedeutete den Anschlusstreffer für Wettingen zum 4:5. Wettingen glich in der 86. Minute durch Boris Dabic aus.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Simon Hirt von Gontenschwil erhielt in der 55. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle verliert Gontenschwil Plätze und zwar von Rang 8 auf 10. Das Team hat fünf Punkte. Gontenschwil hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Gontenschwil wartet im nächsten Spiel das elftplatzierte Team FC Menzo Reinach, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Samstag (4. September) statt (18.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Unverändert liegt Wettingen auf Rang 5. Das Team hat sieben Punkte. Wettingen hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Wettingen wartet im nächsten Spiel daheim das sechstplatzierte Team FC Schönenwerd-Niedergösgen, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Samstag (4. September) statt (17.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Telegramm: FC Gontenschwil - FC Wettingen 5:5 (3:2) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 12. Arigon Dulaku 0:1. 16. Davide Caforio 0:2. 19. Franjo Bajo 1:2. 39. Franjo Bajo 2:2. 43. Simon Enderlin 3:2. 46. Simon Hirt 4:2. 50. Franjo Bajo 5:2. 58. Arigon Dulaku 5:3. 83. Eigentor (Basil Ulmann) 5:4.86. Boris Dabic 5:5. – Gontenschwil: Deniz Yilmaz, Dominic Pingiotti, Claudio Schüttel, Abdullah Naserizadeh, Basil Ulmann, Roman Holenstein, Luka Vuleta, Simon Hirt, Diego de Faveri, Franjo Bajo, Simon Enderlin. – Wettingen: Roman Heiniger, Ivan Talarico, Ekrem Alili, Stefano Imbrogno, Nicola Minikus, Arigon Dulaku, Hakan Sinani, Dennis Miolo, Boris Dabic, Davide Caforio, Jair Jorge Baltazar Jacinto. – Verwarnungen: 55. Simon Hirt.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Lenzburg - FC Küttigen 3:0, FC Gränichen - FC Suhr 1:2, FC Brugg - FC Wohlen 2 0:3, FC Kölliken - FC Menzo Reinach 1:1, FC Gontenschwil - FC Wettingen 5:5, FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Fislisbach 3:1, FC Niederwil - FC Sarmenstorf 0:5, FC Windisch - FC Oftringen 6:3

Tabelle: 1. FC Sarmenstorf 4 Spiele/12 Punkte (18:2). 2. FC Oftringen 4/9 (12:11), 3. FC Lenzburg 4/9 (9:5), 4. FC Windisch 4/8 (11:6), 5. FC Wettingen 4/7 (15:8), 6. FC Schönenwerd-Niedergösgen 4/7 (8:4), 7. FC Fislisbach 4/7 (11:8), 8. FC Suhr 4/7 (12:6), 9. FC Brugg 4/7 (6:6), 10. FC Gontenschwil 4/5 (9:11), 11. FC Menzo Reinach 4/4 (5:8), 12. FC Wohlen 2 4/3 (5:11), 13. FC Küttigen 4/3 (8:8), 14. FC Niederwil 4/1 (1:12), 15. FC Kölliken 4/1 (5:18), 16. FC Gränichen 4/0 (3:14).

