2. Liga AFV Last-Minute-Goal von Bojan Djuric bringt Oftringen Unentschieden gegen Fislisbach Je ein Punkt für Fislisbach und Oftringen: Die Teams trennen sich 2:2

Zweimal legte Fislisbach vor, zweimal glich Oftringen aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie fiel für Fislisbach: Christian Maier brachte seine Mannschaft in der 20. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 28. Minute, als Bojan Djuric für Oftringen traf. Per Penalty traf Christian Gasane in der 57. Minute zur 2:1-Führung für Fislisbach.

In den letzten Minuten musste Fislisbach noch den Ausgleich hinnehmen. Für Oftringen traf Bojan Djuric in der 92. Minute.

Gelbe Karten gab es bei Oftringen für Alessio Murabito (54.), Tihomir Djanesic (57.) und Dominik Sieber (84.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Fislisbach, Christian Maier (72.) kassierte sie.

Keine Änderung in der Tabelle für Fislisbach: vier Punkte bedeuten Rang 11. Fislisbach hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Fislisbach trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Menzo Reinach (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Der eine gewonnene Punkt hat für Oftringen nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (ein Punkt). Oftringen hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Sechs Spiele gingen verloren.

Mit dem achtplatzierten FC Rothrist kriegt es Oftringen als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Oftringen 2:2 (1:1) - Esp, Fislisbach – Tore: 20. Christian Maier 1:0. 28. Bojan Djuric 1:1. 57. Christian Gasane (Penalty) 2:1.92. Bojan Djuric 2:2. – Fislisbach: Leandro Russo, Brian Bosshard, Dominic Volger, Raphael Pfister, Milan Gligic, Christian Maier, Ryan Allmann, Silvan Bär, Meo Till Mazzei, Yannic Frei, Christian Gasane. – Oftringen: Nikola Tegeltija, Kevin Müller, Pascal Wälti, Tihomir Djanesic, Nikos Giannoudis, Zelimir Skopljak, Dominik Sieber, Alessio Murabito, Raffaele Roca, Marc Leuppi, Bojan Djuric. – Verwarnungen: 54. Alessio Murabito, 57. Tihomir Djanesic, 72. Christian Maier, 84. Dominik Sieber.

