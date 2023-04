3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Artan Bytyqi bringt Neuenhof Unentschieden gegen Villmergen Im Spiel zwischen Neuenhof und Villmergen hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 5:5.

Villmergen war zweimal in Führung. Neuenhof lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 5:5 schaffte Neuenhof in der 95. Minute.

Villmergen war zwischenzeitlich mit 5:2 (80. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 70. Minute erzielte Rilind Krasniqi für Villmergen die 3:2-Führung. Mit einem weiteren Tor erhöhte Rilind Krasniqi für Villmergen auf 4:2. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade vier Minuten.

Nur sechs Minuten später traf Rilind Krasniqi erneut, so dass es in der 80. Minute 5:2 für Villmergen hiess. Diogo Lopes Vieira verkürzte in der 86. Minute den Rückstand von Neuenhof auf 3:5. Die 88. Minute brachte für Neuenhof den Anschlusstreffer zum 4:5. Erfolgreich war Deniz Demirci. Kurz vor Schluss, in der 95. Minute, traf Artan Bytyqi für Neuenhof zum 5:5-Ausgleich.

Auch Neuenhof war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 2:1 (48. Minute).

Die Torschützen für Neuenhof waren: Irfan Ponik, Diogo Lopes Vieira, Deniz Demirci, Baris Cagras und Artan Bytyqi. Bei Villmergen schoss Rilind Krasniqi gleich vier Tore. Getroffen hat zudem Arijan Gashi (1 Tore).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Villmergen kassierte vier gelbe Karten. Bei Neuenhof erhielten Stefano Pompa (82.) und Diogo Lopes Vieira (92.) eine gelbe Karte.

Nach dem Unentschieden verliert Neuenhof zwei Plätze in der Tabelle und liegt neu mit 35 Punkten auf Rang 3. Neuenhof hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Neuenhof geht es daheim gegen FC Kappelerhof (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 14. April statt (20.00 Uhr, Stausee, Neuenhof).

Für Villmergen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 6. Villmergen hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Villmergen geht es zuhause gegen FC Würenlingen (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 18. April statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Neuenhof - FC Villmergen 5:5 (1:1) - Stausee, Neuenhof – Tore: 1. Rilind Krasniqi 0:1. 22. Baris Cagras 1:1. 48. Irfan Ponik 2:1. 60. Arijan Gashi 2:2. 70. Rilind Krasniqi 2:3. 74. Rilind Krasniqi 2:4. 80. Rilind Krasniqi 2:5. 86. Diogo Lopes Vieira 3:5. 88. Deniz Demirci 4:5. 95. Artan Bytyqi 5:5. – Neuenhof: Alpay Inaner, Artan Bytyqi, Stefano Pompa, Stefano Imbrogno, Alessio Grassia, Kreshnik Avdyli, Luka Antolkovic, Baris Cagras, Miguel Weber, Deniz Demirci, Irfan Ponik. – Villmergen: Martin Turmakoski, Pascal Rummel, Noah Haussener, Marco Sanvido, Luca Rey, Jim Graf, Patrick Locher, Sandro Koch, Tefik Baki, Rilind Krasniqi, Arijan Gashi. – Verwarnungen: 57. Arijan Gashi, 58. Sandro Koch, 78. Joël Roth, 82. Stefano Pompa, 90. Rilind Krasniqi, 92. Diogo Lopes Vieira.

