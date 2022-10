4. Liga, Gruppe 1 Last-Minute-Goal von Adnan Cengic bringt Rothrist Unentschieden gegen Gränichen Im Spiel zwischen Rothrist und Gränichen hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Gränichen war zweimal in Führung. Rothrist lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Rothrist in der 86. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 78. Minute ging Gränichen zunächst 3:2 in Führung. Für den späten Ausgleich für Rothrist sorgte Adnan Cengic, der in der 86. Minute das Tor zum 3:3 erzielte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Gränichen erhielten Jannis Fehlmann (40.) und Zivoin Sestakovic (60.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Rothrist erhielt: Kevin Goncalves Mendes (47.)

Die Tabellensituation hat sich für Rothrist nicht verändert. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Rothrist hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Rothrist spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Aarau (Platz 4). Das Spiel findet am 21. Oktober statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Gränichen bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 26 Punkte. Gränichen hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Gränichen in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Kölliken 2a. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (19.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Rothrist 2 - FC Gränichen 2a 3:3 (1:1) - Stampfi, Rothrist – Tore: 35. Antonio Scaglione 0:1. 38. Muhammed Özata 1:1. 53. Muhammed Özata 2:1. 69. Benjamin Frutschi 2:2. 78. Ahmed Balic 2:3. 86. Adnan Cengic 3:3. – Rothrist: Jeremy Schneeberger, Samuel Gentizon, Semir Elkaz, David Dukic, Minas Iakovidis, Simone Franze, Qun Shahini, Premtim Beqaj, Kevin Goncalves Mendes, Muhammed Özata, Adnan Cengic. – Gränichen: Jannis Fehlmann, Zivoin Sestakovic, Joris Fehlmann, Jan Meier, Jonathan Luna Leyes, Benjamin Frutschi, Amar Kospo, Antonio Scaglione, Vincenzo Marotta, Ahmed Balic, Alessio Rosamilia. – Verwarnungen: 40. Jannis Fehlmann, 47. Kevin Goncalves Mendes, 60. Zivoin Sestakovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 08:18 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.