3. Liga, Gruppe 1 Küttigen stolpert gegen Entfelden – Später Siegtreffer durch Ricardo Nrejaj Entfelden hat am Samstag gegen Küttigen die Überraschung geschafft: Die siebtplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das erstklassierte Team 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Entfelden das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 81. Minute war Ricardo Nrejaj.

Lukas Zgraggen hatte mit dem ersten Tor der Partie (24. Minut.) entfelden 1:0 in Führung gebracht. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 26, als Luca Dätwyler für Küttigen erfolgreich war. In der 36. Minute war es an Ricardo Nrejaj, Entfelden 2:1 in Führung zu bringen. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 71. Minute, als Fadri Bieri für Küttigen traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Entfelden sah Ilir Thaqi (61.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ilir Thaqi (55.) und Florian Scherer (85.). Bei Küttigen sah Tobias Schmid (7.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Luca Dätwyler (85.) und Fadri Bieri (93.).

In der Regel kassiert Küttigen nicht so viele Tore wie gegen Entfelden. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.2 (Rang 2).

Entfelden bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 7. Entfelden hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Auf Entfelden wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Othmarsingen, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 30. April statt (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Trotz der Niederlage bleibt Küttigen auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 38 Punkte auf dem Konto. Küttigen hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Küttigen bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Frick 2. Diese Begegnung findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Entfelden - FC Küttigen 1b 3:2 (2:1) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 24. Lukas Zgraggen 1:0. 26. Luca Dätwyler 1:1. 36. Ricardo Nrejaj 2:1. 71. Fadri Bieri 2:2. 81. Ricardo Nrejaj 3:2. – Entfelden: Michele Sanso, Nico Paulin, Juan Carlos Brugger, Florian Scherer, Michael Wälty, Ilir Thaqi, Lukas Zgraggen, Hamurabi Be Kascho, Davide Ragusa, Dario Picciolo, Tiziano Battaglini. – Küttigen: Michael Guthauser, Yanik Wehrli, Tom Terbrüggen, Tobias Schmid, Gaetano Melfa, David Berner, Jannick Spina, Amanuel Efson, Fadri Bieri, Michael Frey, Luca Dätwyler. – Verwarnungen: 55. Ilir Thaqi, 85. Luca Dätwyler, 85. Florian Scherer, 93. Fadri Bieri – Ausschlüsse: 7. Tobias Schmid, 61. Ilir Thaqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2023 05:20 Uhr.