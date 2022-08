3. Liga, Gruppe 2 Küttigen siegt im Auftaktspiel gegen Kappelerhof Küttigen beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Kappelerhof setzt es zuhause einen 3:2-Sieg ab.

Das Skore eröffnete Franjo Bajo in der 46. Minute. Er traf für Küttigen zum 1:0. Gleichstand stellte Astrit Markaj durch seinen Treffer für Kappelerhof in der 73. Minute her. Tomislav Bajo brachte Küttigen 2:1 in Führung (75. Minute).

Küttigen baute die Führung in der 81. Minute (Joel Manuel Martins Serrano) weiter aus (3:1). In der Schlussphase kam Kappelerhof noch auf 2:3 heran. Arbnor Gjokaj war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 85. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Gelbe Karten gab es bei Küttigen für Jannick Spina (45.), Adrian Geiser (67.) und Jan Rossi (78.). Eine Verwarnung gab es für Kappelerhof, nämlich für Meriton Shabani (39.).

Küttigen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Küttigen bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team SC Zurzach. Zu diesem Spiel kommt es am 20. August (18.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

In der Tabelle steht Kappelerhof nach dem ersten Spiel auf Rang 13. Kappelerhof spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Villmergen (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 20. August (20.00 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Küttigen 1a - FC Kappelerhof 3:2 (1:0) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 46. Franjo Bajo 1:0. 73. Astrit Markaj 1:1. 75. Tomislav Bajo 2:1. 81. Joel Manuel Martins Serrano 3:1. 85. Arbnor Gjokaj 3:2. – Küttigen: El Mehdi Couche, Matteo Luongo, Julijan Todorovic, Cedric Schmid, Philipp Ziesemer, Jannick Spina, Adrian Geiser, Franjo Bajo, Jan Rossi, Tomislav Bajo, Gian Reto Bleuel. – Kappelerhof: Elvir Fejzuli, Luis Paulo Dias Da Silva, Arbnor Gjokaj, Gezim Zeqiraj, Emra Nuhiji, Amin Bedzeti, Goncalo Lopes Correia, Florid Gashi, Robert Nikollbibaj, Meriton Shabani, Riccardo Flury. – Verwarnungen: 39. Meriton Shabani, 45. Jannick Spina, 67. Adrian Geiser, 78. Jan Rossi.

