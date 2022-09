3. Liga, Gruppe 2 Küttigen siegt gegen Tägerig Küttigen gewinnt am Freitag zuhause gegen Tägerig 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Rafael Annen für Tägerig. In der 1. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 7, als Franjo Bajo für Küttigen erfolgreich war. Franjo Bajo war es auch, der in der 44. Minute die 2:1-Führung für Küttigen herstellte. Mit dem 3:1 für Küttigen schoss Cedric Schmid das letzte Tor der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Küttigen zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.8 (Rang 2).

In der Tabelle verbessert sich Küttigen von Rang 4 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Küttigen hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Für Küttigen geht es zuhause gegen FC Mellingen (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 9. September statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

In der Tabelle verliert Tägerig Plätze und zwar von Rang 7 auf 8. Das Team hat vier Punkte. Tägerig hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Tägerig zuhause mit seinem Tabellennachbarn SC Zurzach (Platz 7) zu tun. Die Partie findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Telegramm: FC Küttigen 1a - FC Tägerig 3:1 (3:1) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 1. Rafael Annen 0:1. 7. Franjo Bajo 1:1. 44. Franjo Bajo 2:1. 46. Cedric Schmid 3:1. – Küttigen: Ramon Grob, Matteo Luongo, Michael Stampfli, Cedric Schmid, Adrian Geiser, Jannick Spina, Janis Christ, Jan Rossi, Joel Manuel Martins Serrano, Franjo Bajo, Gian Reto Bleuel. – Tägerig: Jonas Simon, Marcel Hilpert, Pedro Loureiro Da Costa, Rafael Annen, Leon Beck, Francisco José Henriques Alves Frade, Besian Rushiti, Pascal Meyer, Michael Truniger, Jeffrey Knaus, Yunus Hamurtekin. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.09.2022 14:09 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.