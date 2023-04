3. Liga, Gruppe 1 Küttigen sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Frick Küttigen und Frick spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Das Spiel begann gut für Küttigen: Amanuel Efson brachte das Team in der 13. Minute in Führung. Der Vorsprung sollte 57 Minuten andauern. Zunächst war Silas Riner in der 21. Minute erfolgreich, dann traf Chris Lehmann 57 Minuten später zum 2:1. Der Ausgleich für Küttigen zum 2:2 fiel spät durch Amanuel Efson. Er war in der 87. Minute erfolgreich.er War mittels Elfmeter erfolgreich er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Thilo Günthart von Küttigen erhielt in der 77. Minute die gelbe Karte.

In der Gruppe ist Küttigen in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Die total 58 Tore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match.

Küttigen bleibt trotz dem Unentschieden Leader Nach 19 Spielen hat das Team 39 Punkte. Küttigen hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Küttigen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Erlinsbach 1a (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (18.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Für Frick hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 38 Punkten auf Rang 2. Frick hat bisher zehnmal gewonnen, einmal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Für Frick geht es daheim gegen FC Othmarsingen (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (19.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Küttigen 1b - FC Frick 2 2:2 (1:1) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 13. Amanuel Efson 1:0. 21. Silas Riner 1:1. 78. Chris Lehmann 1:2. 87. Amanuel Efson (Penalty) 2:2. – Küttigen: Alessandro Gygax, Yanik Wehrli, Tom Terbrüggen, David Berner, Michael Hächler, Nobel Merhawi, Thilo Günthart, Franjo Bajo, Fadri Bieri, Amanuel Efson, Limpyrun Chak. – Frick: Elia Kasper, Kevin Schmid, Tobias Hüsler, Benjamin Schmid, Liridon Sala, Fabrice Hofer, Fabian Treyer, Chris Lehmann, Manuel Herzog, Silas Riner, Ardian Zendeli. – Verwarnungen: 77. Thilo Günthart.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 15:58 Uhr.