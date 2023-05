3. Liga, Gruppe 1 Küttigen setzt Siegesserie auch gegen Veltheim fort Küttigen setzt seine Siegesserie auch gegen Veltheim fort. Das 2:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Luca Dätwyler brachte Küttigen 1:0 in Führung (12. Minute). Das letzte Tor der Partie fiel in der 33. Minute, als Fadri Bieri für Küttigen auf 2:0 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Küttigen in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1.1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 70 erzielten Toren Rang 1.

Küttigen liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 24 Spielen bei 49 Punkten. Es macht damit einen Sprung um drei Plätze. Für Küttigen ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Küttigen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Rupperswil. Das Spiel findet am 2. Juni statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Veltheim verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Veltheim hat bisher fünfmal gewonnen, 17mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Othmarsingen kriegt es Veltheim als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Veltheim AG - FC Küttigen 1b 0:2 (0:2) - Sportplatz Schachen, Veltheim – Tore: 12. Luca Dätwyler 0:1. 33. Fadri Bieri 0:2. – Veltheim: Adrian Siegrist, Fabrice Huber, Nicola Hersche, Sandro Heimgartner, Tobias Kummer, Cyrill Huber, Nicola Pruijs, Stefan Ott, Pascal Zulauf, Joshua Hächler, Philipp Kläy. – Küttigen: Giuseppe Militello, Yanik Wehrli, Tom Terbrüggen, Gabriel Simic, Michael Hächler, David Berner, Thilo Günthart, Amanuel Efson, Fadri Bieri, Aleks Spasojevic, Luca Dätwyler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.05.2023 03:20 Uhr.