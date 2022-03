3. Liga, Gruppe 1 Küttigen setzt Siegesserie auch gegen Lenzburg fort Küttigen setzt seine Siegesserie auch gegen Lenzburg fort. Das 3:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Nach 56 torlosen Minuten traf Adrian Geiser zum 1:0. Michael Ferreira Rodrigues sorgte in der 80. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Küttigen. In den Schlussminuten erhöhte Luca Dätwyler noch zum Endstand von 3:0.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Lenzburg sah Alain Iseli (66.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Lenzburg weitere vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Küttigen, nämlich für Noel Walpoth (54.).

Die Tabellensituation hat sich für Küttigen nicht verändert. Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 7. Küttigen hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Küttigen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Rothrist 1. Diese Begegnung findet am 1. April statt (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Für Lenzburg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 9. Für Lenzburg war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Lenzburg spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Rupperswil 1 (Platz 11). Diese Begegnung findet am 1. April statt (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Küttigen 2 - FC Lenzburg 2 3:0 (0:0) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 56. Adrian Geiser 1:0. 80. Michael Ferreira Rodrigues 2:0. 91. Luca Dätwyler 3:0. – Küttigen: Alessandro Gygax, Michael Hächler, Gabriel Simic, Tom Terbrüggen, Luca Wenger, Noel Walpoth, Fabian Geissberger, Amanuel Efson, Adrian Geiser, Gaetano Melfa, Tobias Schmid. – Lenzburg: Shane Clerici, Haris Medanovic, Alain Iseli, Kevin Kläusli, David Kutschera, Nicolas Egger, Tobias Steiner, Simone Mezzancella, Philipp Kohler, Nicolo Mazzotta, Aycan Osma. – Verwarnungen: 15. Aycan Osma, 33. Philipp Kohler, 54. Noel Walpoth, 58. David Kutschera, 71. Nicolas Egger – Ausschluss: 66. Alain Iseli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 06:06 Uhr.