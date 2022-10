3. Liga, Gruppe 2 Küttigen setzt Siegesserie auch gegen Erlinsbach fort Küttigen setzt seine Siegesserie auch gegen Erlinsbach fort. Das 5:0 auswärts am Mittwoch bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das Tor von Patrick Russel Grogg in der 12. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Küttigen. Mit seinem Tor in der 36. Minute brachte David Berner Küttigen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Küttigen erhöhte in der 43. Minute seine Führung durch Jan Rossi weiter auf 3:0.

David Berner baute in der 53. Minute die Führung für Küttigen weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Joel Manuel Martins Serrano, der in der 61. Minute die Führung für Küttigen auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Alessio Amodio von Erlinsbach erhielt in der 32. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Erlinsbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4 (Rang 14).

Mit dem Sieg rückt Küttigen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 4. Küttigen hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Küttigen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Kappelerhof (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März ( Uhr, Stadion ESP, Baden).

Für Erlinsbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 13. Für Erlinsbach war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Erlinsbach spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Zurzach (Platz 10). Die Partie findet am 24. März statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Erlinsbach 1b - FC Küttigen 1a 0:5 (0:3) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 12. Patrick Russel Grogg 0:1. 36. David Berner 0:2. 43. Jan Rossi 0:3. 53. David Berner 0:4. 61. Joel Manuel Martins Serrano 0:5. – Erlinsbach: Manuel Schaer, Dardan Gashi, Gerard Toni, Alessio Amodio, Gavin Porcelli, Andrias Coric, Angelo Cannata, Lionel May, Esey Misgena, Samuele Zacheo, Emre Saglam. – Küttigen: El Mehdi Couche, Michael Stampfli, Fabian Geissberger, Cedric Schmid, Matteo Luongo, Janis Christ, Adrian Geiser, Joel Manuel Martins Serrano, Jan Rossi, Patrick Russel Grogg, Gian Reto Bleuel. – Verwarnungen: 32. Alessio Amodio.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.10.2022 23:30 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.