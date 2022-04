3. Liga, Gruppe 1 Küttigen mit Sieg gegen Beinwil am See – Tobias Schmid trifft spät zum Sieg Küttigen behielt im Spiel gegen Beinwil am See am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Küttigen geriet zunächst in Rückstand, als Alain Baumann in der 23. Minute Beinwil am See 1:0 in Front brachte. Durch zwei Tore innerhalb von zwölf Minuten schaffte Küttigen aber die Wende. Zuerst erzielte Gaetano Melfa (74.) den Ausgleich. Tobias Schmid schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Küttigen.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Küttigen sah Luca Dätwyler (85.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Lucas Helmink (26.) und Tom Terbrüggen (95.). Bei Beinwil am See sah Matteo Pitzalis (85.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Samuel Prskalo (63.), Brendon Samadraxha (68.) und Joel Vögeli (72.).

Die Tabellensituation hat sich für Küttigen nicht verändert. Das Team liegt mit 27 Punkten auf Rang 7. Küttigen hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Küttigen auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Othmarsingen 1 (Platz 8) zu tun. Die Partie findet am 1. Mai statt (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Für Beinwil am See hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 32 Punkten auf Rang 5. Nach zwei Siegen in Serie verliert Beinwil am See erstmals wieder.

Im nächsten Spiel trifft Beinwil am See zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Rupperswil 1. Diese Begegnung findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Küttigen 2 - FC Beinwil am See 1 2:1 (0:1) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 23. Alain Baumann 0:1. 74. Gaetano Melfa 1:1. 86. Tobias Schmid 2:1. – Küttigen: Alessandro Gygax, Gaetano Melfa, Tom Terbrüggen, Alexander Baumgartner, Tobias Schmid, Thilo Günthart, Luca Wenger, David Berner, Adrian Geiser, Luca Dätwyler, Amanuel Efson. – Beinwil am See: Tobias Hediger, Max Schawalder, Ardian Zukaj, Gabriel Jukic, Joel Vögeli, Tim Fessler, Matteo Pitzalis, Sertan Kanik, Brendon Samadraxha, Aron Bachmann, Alain Baumann. – Verwarnungen: 26. Lucas Helmink, 63. Samuel Prskalo, 68. Brendon Samadraxha, 72. Joel Vögeli, 95. Tom Terbrüggen – Ausschlüsse: 85. Luca Dätwyler, 85. Matteo Pitzalis.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.04.2022 10:10 Uhr.