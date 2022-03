3. Liga, Gruppe 1 Küttigen mit drei Punkten auswärts gegen Schöftland Küttigen gewinnt am Sonntag auswärts gegen Schöftland 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Küttigen: Gabriel Simic brachte seine Mannschaft in der 3. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Küttigen stellte Luca Dätwyler in Minute 48 her. Die 56. Minute brachte für Schöftland den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Gianluca Wirz. In der 68. Minute schoss Adrian Geiser Küttigen mittels Elfmeter zur 3:1-Führung.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Julian Dörfler von Schöftland erhielt in der 68. Minute die rote Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Schöftland ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.9 Tore pro Partie (Rang 11).

Küttigen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Küttigen hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Küttigen geht es in einem Heimspiel gegen FC Lenzburg 2 (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 26. März statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Für Schöftland hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 11. Nach zwei Siegen in Serie verliert Schöftland erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Schöftland auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Rupperswil 1 (Platz 10) zu tun. Das Spiel findet am 26. März statt (19.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: SC Schöftland 2 - FC Küttigen 2 1:3 (0:1) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 3. Gabriel Simic 0:1. 48. Luca Dätwyler 0:2. 56. Gianluca Wirz 1:2. 68. Adrian Geiser (Penalty) 1:3. – Schöftland: Julian Dörfler, Lukas Pregla Garcia, Raphael Lüscher, Yves Lüscher, Cedric Galligani, Nick Schär, Jovan Eric, Nicolas Aufdenblatten, Abel Yosief, Simon Olivera, Gianluca Wirz. – Küttigen: Alessandro Gygax, Michael Hächler, Gabriel Simic, Tom Terbrüggen, Brian Schmid, Fabian Geissberger, Noel Walpoth, David Berner, Adrian Geiser, Gaetano Melfa, Luca Dätwyler. – Verwarnungen: [[yellows = map(filter(all_cards, a -> a.type == «Verwarnung»), a -> joinStrings(a.minute, «. «, a.player)); list(», «, «false», «,», yellows)]] – Ausschluss: 68. Julian Dörfler.

Tabelle: 1. FC Rothrist 1 14 Spiele/42 Punkte (65:11). 2. FC Entfelden 1 13/34 (47:14), 3. FC Buchs 1 14/33 (33:19), 4. FC Erlinsbach 1 14/24 (29:27), 5. FC Beinwil am See 1 13/23 (26:21), 6. FC Frick 1b 14/21 (26:34), 7. FC Küttigen 2 14/20 (24:25), 8. FC Othmarsingen 1 14/18 (35:32), 9. FC Lenzburg 2 14/17 (30:28), 10. FC Rupperswil 1 14/15 (23:25), 11. SC Schöftland 2 14/13 (26:40), 12. FC Seon 1 14/13 (34:45), 13. HNK Adria Aarau 14/7 (12:47), 14. FC Rohr 1 14/1 (15:57).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 20:28 Uhr.