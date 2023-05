3. Liga, Gruppe 2 Küttigen lässt sich von Mutschellen kein Bein stellen Küttigen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Mutschellen: Der Tabellenvierte siegt zuhause 4:0 gegen den Tabellenzwölften.

Tomislav Bajo traf in der 27. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Küttigen. Wiederum Tomislav Bajo erhöhte in der 48. Minute auf 2:0 für Küttigen. Küttigen erhöhte in der 80. Minute seine Führung durch Silvan Otto weiter auf 3:0. Matteo Luongo schoss das 4:0 (94. Minute) für Küttigen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Küttigen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 77 Tore in 22 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Mutschellen kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.6 Tore pro Partie (Rang 11).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Küttigen. 47 Punkte bedeuten Rang 3. Küttigen hat bisher 14mal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Küttigen in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Neuenhof (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am Dienstag (30. Mai) statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Für Mutschellen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 12. Mutschellen hat bisher fünfmal gewonnen, 14mal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Mutschellen geht es zuhause gegen SC Zurzach (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (31. Mai) (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Küttigen 1a - FC Mutschellen 2 4:0 (1:0) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 27. Tomislav Bajo 1:0. 48. Tomislav Bajo 2:0. 80. Silvan Otto 3:0. 94. Matteo Luongo 4:0. – Küttigen: El Mehdi Couche, Matteo Luongo, Fabian Geissberger, Elmin Osmanovic, Etienne Michot, Julijan Todorovic, Adrian Geiser, Janis Christ, Franjo Bajo, Silvan Otto, Tomislav Bajo. – Mutschellen: Ramon Zubler, Benjamin Yayra Ahlidjah, Tim Weidenmann, Fabian Trachsel, Brian Möschler, Gianluca Costa, Samuel Kälin, Robin Blattmann, Sebastian Ataman, Cédric Eckert, Marco Lo Presti. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

