3. Liga, Gruppe 1 Küttigen lässt sich von Gontenschwil kein Bein stellen Sieg für den Leader: Küttigen lässt am Samstag zuhause beim 3:0 gegen Gontenschwil (Rang 8) nichts anbrennen.

Michael Frey erzielte in der 68. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Küttigen. David Berner erhöhte in der 72. Minute zur 2:0-Führung für Küttigen. Michael Frey schoss das 3:0 (79. Minute) für Küttigen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Gontenschwil für Tarik Habibija (76.) und Sandro Zürcher (91.). Keine einzige Karte erhielt Küttigen.

Dass Küttigen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 17 Spielen hat Küttigen durchschnittlich 3.2 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Küttigen nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 17 Spielen bei 38 Punkten. Küttigen hat bisher elfmal gewonnen, einmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Küttigen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Entfelden (Rang 7). Diese Begegnung findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Für Gontenschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 8. Für Gontenschwil war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Gontenschwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Othmarsingen (Platz 4). Das Spiel findet am 21. April statt (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Küttigen 1b - FC Gontenschwil 3:0 (0:0) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 68. Michael Frey 1:0. 72. David Berner 2:0. 79. Michael Frey 3:0. – Küttigen: Alexander Baumgartner, Nobel Merhawi, Tom Terbrüggen, Tobias Schmid, Gaetano Melfa, David Berner, Thilo Günthart, Jannick Spina, Amanuel Efson, Fadri Bieri, Michael Frey. – Gontenschwil: Michael Hochuli, Tobias Bucher, Claudio Schüttel, Dominic Pingiotti, Dario Di Donato, Rafael Eglauf, Arian Dzemaili, Sandro Zürcher, Altijon Qorolli, Roman Holenstein, Ivan Gabriel Almeida Carvalho. – Verwarnungen: 76. Tarik Habibija, 91. Sandro Zürcher.

