3. Liga, Gruppe 1 Küttigen bezwingt im ersten Spiel Schöftland Küttigen siegt zuhause gegen Schöftland: Zum Saisonauftakt gab es ein 2:1.

(chm)

Küttigen lag ab der 57. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Amanuel Efson (50. Minute) und Fadri Bieri getroffen hatten. Schöftland gelang in der 90. Minute durch Colin Galligani noch der Anschlusstreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Küttigen, nämlich für Luca Giovanelli (89.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schöftland, Jonas Müller (76.) kassierte sie.

Nach dem ersten Spiel steht Küttigen auf dem fünften Rang. Küttigen trifft im nächsten Spiel auswärts auf das stark gestartete Team FC Lenzburg 2. Diese Begegnung findet am 21. August statt (19.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

In der Tabelle steht Schöftland nach dem ersten Spiel auf Rang 11. Im nächsten Spiel kriegt es Schöftland daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Rupperswil 1 zu tun. Diese Begegnung findet am 22. August statt (10.30 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Küttigen 2 - SC Schöftland 2 2:1 (0:0) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 50. Amanuel Efson 1:0. 57. Fadri Bieri 2:0. 90. Colin Galligani 2:1. – Küttigen: Alessandro Gygax, Luca Wenger, Tobias Schmid, Samuel Marti, Siem Zerai, Thilo Günthart, Gaetano Melfa, David Berner, Cristian Panes Perez, Fadri Bieri, Amanuel Efson. – Schöftland: Julian Dörfler, Troy Hischier, Keiren Trachsel, Raphael Lüscher, Sven Thomann, Levin Hauri, Simon Olivera, Colin Galligani, Nick Schär, Patrick Rudin, Roman Leuenberger. – Verwarnungen: 76. Jonas Müller, 89. Luca Giovanelli.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Beinwil am See 1 - FC Entfelden 1 0:3, HNK Adria Aarau - FC Lenzburg 2 1:5, FC Rupperswil 1 - FC Erlinsbach 1 0:1, FC Rohr 1 - FC Rothrist 1 1:2, FC Küttigen 2 - SC Schöftland 2 2:1

Tabelle: 1. FC Lenzburg 2 1 Spiel/3 Punkte (5:1). 2. FC Entfelden 1 1/3 (3:0), 3. FC Buchs 1 1/3 (3:2), 4. FC Rothrist 1 1/3 (2:1), 5. FC Küttigen 2 1/3 (2:1), 6. FC Erlinsbach 1 1/3 (1:0), 7. FC Frick 1b 0/0 (0:0), 8. FC Othmarsingen 1 0/0 (0:0), 9. FC Seon 1 1/0 (2:3), 10. FC Rohr 1 1/0 (1:2), 11. SC Schöftland 2 1/0 (1:2), 12. FC Rupperswil 1 1/0 (0:1), 13. FC Beinwil am See 1 1/0 (0:3), 14. HNK Adria Aarau 1/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.08.2021 00:20 Uhr.