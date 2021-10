2. Liga AFV Kristian Popov führt Windisch mit drei Toren zum Sieg gegen Kölliken Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 12) ist Windisch am Freitag seiner Favoritenrolle gegen Kölliken gerecht geworden und hat zuhause 6:2 gewonnen.

(chm)

Kölliken erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Deniz Selimi ging das Team in der 13. Minute in Führung. Gleichstand stellte Alen Velic durch seinen Treffer für Windisch in der 34. Minute her.

Danach drehte Windisch auf. Das Team schoss ab der 41. Minute noch fünf weitere Tore, während Kölliken ein Tor gelang (zum 2:4 (73. Minute)). Der Endstand lautete 6:2.

Matchwinner für Windisch war Kristian Popov, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Windisch waren: Mustafa Doran (1 Treffer), Atanas Angelov (1 Treffer) und Alen Velic (1 Treffe.) die Torschützen für Kölliken waren: Rafed Bayazi und Deniz Selimi.

Bei Kölliken sah Christian Lüthi (36.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Albert Rudaj (66.), Deniz Selimi (66.) und Veimar Andres Sinisterra Vente (67.). Keine einzige Karte erhielt Windisch.

Windisch hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Offensive 35 Tore erzielte.

Die Abwehr von Kölliken kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.5 Tore pro Partie (Rang 15).

Der Sieg bedeutet für Windisch die Tabellenführung. Nach zwölf Spielen hat das Team 25 Punkte. Das Team rückt damit um drei Plätze vor. Windisch hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Windisch auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Küttigen. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (18.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Für Kölliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 12. Kölliken hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kölliken zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Gontenschwil (Platz 13) zu tun. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (17.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Windisch - FC Kölliken 6:2 (2:1) - Dägerli, Windisch – Tore: 13. Deniz Selimi 0:1. 34. Alen Velic 1:1. 41. Kristian Popov 2:1. 56. Kristian Popov 3:1. 66. Atanas Angelov 4:1. 73. Rafed Bayazi 4:2. 83. Kristian Popov 5:2. 89. Mustafa Doran 6:2. – Windisch: Shqiptar Hamdiu, Eren Türkan, Florian Weber, Jonny Alacam, Aleksandar Angelov, Alen Velic, Omid Jafari, Joao Manoel Oliveira Assis, Slobodan Stoilovski, Atanas Angelov, Kristian Popov. – Kölliken: Remo Schenk, Christian Lüthi, Mateo Trgo, Durim Racaj, Emanuel Berisa, Deniz Selimi, Ivan Gabriel Almeida Carvalho, Albert Rudaj, Nestor Ebobisse Molly, Veimar Andres Sinisterra Vente, Rafed Bayazi. – Verwarnungen: 66. Albert Rudaj, 66. Deniz Selimi, 67. Veimar Andres Sinisterra Vente – Ausschluss: 36. Christian Lüthi.

Tabelle: 1. FC Windisch 12 Spiele/25 Punkte (35:18). 2. FC Sarmenstorf 10/24 (30:10), 3. FC Brugg 11/23 (23:16), 4. FC Suhr 10/22 (26:15), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 11/20 (25:21), 6. FC Wohlen 2 11/20 (22:18), 7. FC Oftringen 11/18 (38:25), 8. FC Lenzburg 11/17 (19:15), 9. FC Menzo Reinach 11/16 (21:25), 10. FC Fislisbach 11/14 (23:21), 11. FC Wettingen 11/13 (28:23), 12. FC Kölliken 12/10 (23:42), 13. FC Gontenschwil 11/8 (17:29), 14. FC Küttigen 11/8 (22:29), 15. FC Gränichen 11/5 (10:30), 16. FC Niederwil 11/5 (14:39).

Datenstand: 16.10.2021 06:03 Uhr.

