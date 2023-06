4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Kristian Coric rettet Gränichen einen Punkt gegen Aarburg Im Spiel zwischen Aarburg und Gränichen gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 54. Minute schoss Sirak Gebreyesus Tesfu das 1:0. Das Tor fiel per Elfmeter. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Kristian Coric traf in der 95. Minute für Aarburg zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Gränichen für Joel Ringgenberg (81.) und Kevin Schumacher (88.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Aarburg, Yusuf Bilmec (43.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Aarburg zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 12 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Aarburg bleibt trotz dem Unentschieden Leader Nach zwölf Spielen hat das Team 28 Punkte. Aarburg hat bisher achtmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Aarburg spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Entfelden 2 (Platz 5). Das Spiel findet am 9. Juni statt (20.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Für Gränichen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 2. Gränichen hat bisher achtmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Gränichen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Kölliken 2a. Die Partie findet am 9. Juni statt (20.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Aarburg - FC Gränichen 2b 1:1 (0:0) - Längacker, Aarburg – Tore: 54. Sirak Gebreyesus Tesfu (Penalty) 1:0.95. Kristian Coric 1:1. – Aarburg: Sanar Sabri, Leonard Morina, Oliver Janjic, Emre Duman, Gabriel Konac, Atakan Baysal, Sirak Gebreyesus Tesfu, Kemal Duman, Steven Yonas, Serdar Özdemir, Yusuf Bilmec. – Gränichen: Simon Glumpler, Nico Müller, Jonas Martin Bolliger, Ivo Coric, Kevin Schumacher, Jerome Blättler, Joel Ringgenberg, Dion Hajdari, Kristian Coric, Luis Widmer, Simone Conte. – Verwarnungen: 43. Yusuf Bilmec, 81. Joel Ringgenberg, 88. Kevin Schumacher.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1:

